Familiares de exrector desaparecido en Clemencia- Bolívar pidieron respetarle la vida

Cartagena

En todo un misterio se ha convertido el paradero del profesor Hermides Rafael Vásquez Vásquez (73 años), quien desapareció el 28 de noviembre cuando se dirigía desde el barrio San Fernando en Cartagena, hasta su finca en zona rural del municipio de Clemencia- Bolívar.

La angustia aumentó con el hallazgo del vehículo donde se movilizaba, ubicado por las autoridades en inmediaciones del corregimiento de Zipacoa, con algunas partes internas quemadas presuntamente, para borrar evidencias.

“Hasta el sol de hoy no he tenido ninguna información de él. Estoy esperando angustiada, toda la familia me acompaña todas las noches a orar para pedirle a Dios por el regreso de él y que no me le hagan daño, porque él es un hombre excepcional un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano”, expresó Cira Vásquez, esposa del docente.

Por ahora la Policía Metropolitana de la capital bolivarense no se ha referido sobre esta investigación, mientras tanto, sus allegados se unieron en cadena de oración para clamar por su pronto regreso.