El alcalde Andrés Hurtado anuncia el inicio de las excavaciones en la 60 con Quinta

Ibagué

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, aseguró que no existe iliquidez del contratista Consorcio Puente Carrera Quinta encargado de las obras del puente de la calle 60 con Quinta.

“El contrato tiene anticipo y el anticipo es del 30% de un contrato de $40 mil millones es de $12 mil millones, se han desembolsado aproximadamente $2.800 millones, espero no equivocarme en la cifra, lo que indica que en caja existen más de $9 mil millones para que inicien las obras”, dijo el mandatario local.

Hurtado reafirmó que las obras de construcción de la estructura no habían iniciado debido a la falta de los permisos que debía entregar el Instituto Colombiano de Antropología e Historia “Tenemos los radicados desde el mes de mayo, comparemos el radicado con la entrega del permiso, pueden decir mil cosas pero ahí eso está claro”.

Al igual sostuvo que debe existir tranquilidad por el manejo de los recursos porque se encuentran en una fiducia “Los recursos no se giran hasta que el interventor y el supervisor autorizan, el contratista no había podido solicitar mayor anticipo porque no se habían podido iniciar las intervenciones, ahora en este paso puede solicitar más recursos para todo lo que se requiere”.

¿Cuándo empezarán las obras?

Según Hurtado, no se puede perder más tiempo, por lo que se estableció un cronograma con el inicio inmediato de las obras de excavación “Le pido a todo el comercio que avancemos, quitarle un mes o dos meses a la obra nuevamente es retrasar más, avances con este proyecto para en Ibagué mejore la movilidad”.

Dato: el contrato fue adjudicado en el primer trimestre del presente año, hasta la fecha las obras de excavación no arrancan, pese a esto el contratista a cargo ha tenido problemas con el cambio del sistema de alcantarillado en el sector de la Floresta y demoras para la pavimentación de una vía cerca al Centro Comercial Multicentro.