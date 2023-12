“Es un testimonio no creíble”: abogado Raúl Cadena sobre Aida Merlano

JUDICIAL

Hace una semana les contamos aquí en Caracol Radio que la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá, por prescripción, cerró el proceso que se seguía en contra del abogado Raúl Cadena, uno de los abogados mencionados de supuestamente haber presionado a la condenada excongresista Aida Merlano para callarla y no declarar en contra de los Char.

El abogado Cadena accedió a hablar con esta emisora y por primera vez se refirió a las acusaciones en su contra.

CARACOL RADIO ¿Por qué decide romper su silencio?

Lo puntual es que ya llevamos casi dos años en este trámite judicial, en relación conmigo la Comisión, en lo que torna a este proceso ya lo definió y creo que es el momento de hablar sin necesidad de violentar la reserva sumarial

CARACOL RADIO ¿Cómo recibe la noticia de que la Comisión Nacional de Disciplina le cerró el proceso por prescripción?

La respuesta para nosotros no fue sorpresiva, en la medida en que, de acuerdo con mis abogados, el doctor Edgar Saavedra Rojas y el doctor Javier Mauricio Hidalgo Escobar, se diseñó un plane estratégico para demostrarle al señor magistrado de la Comisión cuál fue la razón que me llevó a ir a la cárcel el 5 de septiembre de 2018 a visitar a Aida Merlano Rebolledo.

CARACOL RADIO ¿Cuál fue la razón?

Como ella lo dice al interior del proceso disciplinario, dice ella que yo fui a ofrecerle la defensa para el allanamiento que le hicieron a ella, pero, verdaderamente como quedó acreditado en el diligenciamiento, yo fui a que ella diera el visto bueno para defender a una de las personas que fueron capturadas en la llamada “Casa Blanca” exactamente en lo que atañe a Evelin Carolina Díaz (hoy condenada)

CARACOL RADIO ¿Aida Merlano se contradice en las versiones que ha rendido en otras jurisdicciones?

Sí, si los jueces mesurados como lo son todos en Colombia, cogen versión por versión de ella, encontrará múltiples contradicciones que, valorados conforme a la Sala crítica, obviamente que es un testimonio no creíble. En este que rindió en el proceso disciplinario a los que estamos haciendo referencia en este momento, ella dice que yo nunca fui a amenazarla, yo nunca fui sino a ofrecerle una defensa y que me volvió a ver un año después en la Corte en una diligencia. Quiero aclararle que no podía decir otra cosa porque yo, en ese momento, 5 de octubre de 2018 yo no era abogado de Arturo Char, a mí la Corte me reconoció personería hasta el 11 de diciembre de 2018, es decir, yo fui en plan de abogado litigante y obviamente no sabía que iba a defender a Arturo Char.

CARACOL RADIO: En una de las declaraciones que rindió Aida Merlano, dijo que usted supuestamente, en el año 2018 la visitó en nombre de una fiscal para torcer el proceso penal.

Eso no es cierto, repulsa de por sí, como lo dijo el magistrado en la decisión donde decreta la prescripción de la acción disciplinaria en relación conmigo, que tampoco Merlano Rebolledo acreditó que afectivamente yo fui a hacer actos indebidos con ella, todo lo contrario, ella dice que, yo en esa oportunidad fui a presentar una defensa para que ella pudiera dilucidar su inocencia (en ese momento) ante la justicia. Pero yo creo que sí es interesante que los jueces examinen las distintas intervenciones procesales que ella ha tenido, donde claramente se advierte que ella está faltando a la verdad y que, hay unos intereses detrás de ella que pretenden llegar a fines desconocidos para mí en este momento.

CARACOL RADIO Aida Merlano se escapó de la cárcel el 1 de octubre de 2019, de acuerdo con la conclusión del magistrado en el proceso disciplinario, previo a ello, usted nunca la visitó ¿Entonces de dónde sale la versión de que usted fue a presionarla?

Es lo interesante que tocaría averiguar realmente, porque la versión que ella da en la Comisión, es que fui a ofrecerle la defensa porque en ese tiempo, repito, no era abogado de Arturo Char, ella dice muchas cosas, creo tiene cinco o seis versiones que, si las confrontan, obviamente se repulsan entre sí y, necesariamente, nos lleva a inferir que su mérito probatorio es nulo, frente a los cargos que ella, aparentemente hace en relación con los otros abogados y conmigo propio.

CARACOL RADIO ¿Hablando de versiones usted ya fue escuchado en la Fiscalía?

No señor, no me ha llamado a un interrogatorio, yo interpuse una acción de tutela, relativamente me la concedió el Tribunal de Bogotá, el honorable fiscal me dijo que, en el momento en que lo considerara pertinente me llamaba, después supe de la imputación a Julio Gerlein, al doctor Muñetón y Deyoung, pero a mí no me citaron nunca, estoy a la espera que me resuelva mi situación, espero yo, que sea con un archivo una preclusión por ausencia de material probatorio que acredite mi participación en esos hechos delictuales, máxime que esa no es mi condición para litigar.

CARACOL RADIO hablando de ausencias, ¿Con todas estas menciones a usted le tocó renunciar como conjuez?

No, en ese momento yo era conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, consideré una vez, creo que fue la revista Cambio que comenzó a involucrar mi nombre, consideré que no era conveniente para la administración de justicia que yo desempeñara el cargo de conjuez. En el momento en que se conoció la noticia yo me comuniqué con el Presidente de la Sala de Casación Penal, el doctor Hugo Quintero, le comenté lo que estaba sucediendo, le dije que era necesario que yo diera un paso al costado para evitar escándalo a futuros y que involucraran a la Corte Suprema de Justicia, igual situación hice en el Tribunal de Barranquilla. Es decir, a mí nadie me pidió que renuncie ni nada, fue un acto personal y de dignidad, porque considero que una persona que administra justicia no debe tener ninguna mácula encima.

CARACOL RADIO ¿Entonces está esperando que al igual que el caso disciplinario se cierre el proceso penal?

Es más, yo pienso que el doctor Muñetón, y el doctor Deyoung que los llamaron a imputación, tengo entendido que ellos tienen el material probatorio que se practicó en la Comisión de Disciplina, creo que la Fiscalía y la misma Corte Suprema han practicado inspecciones judiciales allí, porque ahí obra una prueba interesante, por ejemplo, la situación y la historia clínica de la señora Aida Merlano, que no me voy a referir a ella, por ser historia clínica y por ser una dama, y obran otros medios de prueba que evidencian la ausencia de crédito respecto de los cargos que nos hacen a cada uno de nosotros.

CARACOL RADIO Abogado Raúl Cadena, gracias por el espacio.