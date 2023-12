Eurocopa 2024: así quedaron conformados los grupos

Este sábado quedaron definidos los grupos de la Eurocopa 2024, la cual se llevará a cabo en Alemania del 14 de junio al 14 de julio. El certamen comenzará en Múnich y la final se disputará en Berlín, capital alemana.

El país anfitrión, que afronta una severa crisis de resultados en los últimos meses, estará a cargo del Grupo A y disputará el partido inaugural ante Escocia en el Allianza Arena. El grupo lo completan Hungría y Suiza.

El Grupo B se perfila como el más apretado de la primera fase, en el cual se encuentran España, Italia y Croacia. Albania, sobre el papel, el rival débil de la zona, completa el grupo. Esta es la segunda participación de los albaneses en la Eurocopa, tras haber estado presentes en el torneo del 2016 celebrado en Francia.

Solo faltan por definirse tres selecciones, las cuales saldrán de la repesca. Cada serie de repechaje cuenta con cuatro países, que se estarán enfrentando entre sí en duelos de eliminación directa. Las llaves las conforman: A: Polonia Vs. Estonia y Gales Vs. Finlandia; B: Israel Vs. Islandia y Bosnia Herzegovina Vs, Ucrania; C: Georgia Vs. Luxemburgo y Grecia Vs. Kazajistán.

Grupos de la Eurocopa 2024

A: Alemania, Escocia, Hungría y Suiza

B: España, Croacia, Italia y Albania

C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra

D: Ganador del PlayOff A, Países Bajos, Austria y Francia

E: Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y Ganador del PlayOff B

F: Turquía, Ganador del PlayOff C, Portugal y República Checa