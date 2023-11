Pavimentación de vía de El Terraplén en El Pozón está paralizada y presenta retrasos

Cartagena

Habitantes del barrio El Pozón, sur de Cartagena, se mostraron preocupados por el lento avance que presenta la pavimentación en concreto rígido de la carrera 92 o vía de El Terraplén, la cual termina en el proyecto habitacional de interés social Ciudadela La Paz. Vecinos advirtieron que la obra está paralizada desde hace 17 días y tiene serios retrasos.

Jorge González, líder comunal de El Pozón, aseguró que el contratista se comprometió a entregar la obra en su totalidad el 25 de diciembre, sin embargo, los trabajos no superarían el 20% de avance, es decir que ese plazo no se cumplirá.

“La obra tiene cinco meses desde que se socializó con la comunidad. El contratista se comprometió que antes del 25 de diciembre estaría terminada, pero hoy vemos que la pavimentación no lleva ni el 20 por ciento; en la zona hay maquinaria y trabajadores, sin embargo, no vemos movimiento. No han hecho el traslado de los postes de energía, no han quitado los árboles grandes y tampoco observamos la ciclovía”, expresó.

La comunidad de El Pozón pidió la presencia del secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, para hacerle seguimiento a los trabajos y presionar al contratista a fin de que la obra se reanude lo más pronto posible.

“Hoy vemos la lentitud que manejan, ahora cuando llegue el nuevo alcalde ellos van a parar hasta hablar con la administración entrante. Lo que estamos pidiendo a la Secretaría de Infraestructura y a la interventoría que parece socio del constructor, es que vengan a supervisar qué es lo que está pasando aquí”, aseveró Jorge González.

Los vecinos del barrio El Pozón también denunciaron que algunas de las placas de concreto instaladas en la vía ya presentan grietas y algunas se encuentran en mal estado.

Este proyecto fue gestionado por la Alcaldía de Cartagena con los recursos del Sistema General de Regalías y tiene una inversión aproximada de $5.700 millones, incluyendo interventoría.