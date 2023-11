Karen Abudinen: “Hacer lo correcto cuesta”, asegura tras publicación de su libro

Luego de publicar su libro “¿Dónde están los 70 mil millones?” la exministra Karen Abudinen habló en Caracol Radio sobre el libro y lo que busca con su publicación, tras la polémica por el contrato con Centros Poblados.

Abudinen, como lo anuncia desde la portada de su libro, cuenta lo que dice es su verdad sobre el escandalo de los 70 mil millones; allí presenta documentos, que según ella, buscan hacer memoria del entramado que se estableció por parte de los protagonistas del contrato y señala a Emilio Tapia de ser el más astuto criminal de la historia de la contratación publica en Colombia.

“Emilio Tapia no es un delincuente cualquiera porque nos hemos dando cuenta que no es la primera vez que está en un entramado de corrupción, ha pasado por miles de procesos; de hecho está condenado. Adicionalmente él ha confesado, y nos dimos cuenta dentro de todos los interrogatorios que hicieron los confesos, que no solo pasó en la contratación del ministerio de las TIC, sino en otras contrataciones en el país”, dijo,

La exministra Karen Abudinen no solo relata los detalles de la contratación sino los ataques que recibió desde bodegas y el impacto que vivió con su familia.

“Las redes sociales constituyen una fuente terrible de daño a la democracia y en mi libro lo demuestro con varios casos de estrategia de bots y de influenciadores que posicionaron mentiras como si fueran verdades. Además me hicieron acusaciones infundadas”.

Abudinen sobre consecuencias del escándalo

La exministra escribe en su libro “seguramente mi falta de malicia me pasó factura” y dice que pagó los platos rotos de la crisis que enfrentó el Gobierno “entregué todo por el Gobierno del presidente Duque y el Gobierno no hizo todo lo que podía para respaldarme”.

En la pagina 105 del libro, Karen Abudinen cuenta lo que vivió con la muerte de su madre, que ocurrió precisamente cuando enfrentaba todo el debate sobre el contrato de Centro Poblados. Precisamente el libro está dedicado a su madre y escribe “aquí sigo por ti y para ti”.

A lo largo de su libro cuestiona la contratación en el país, señala vacíos y plantea incluso que su caso debe ser objeto de estudio en las universidades para establecer criterios que permitan cambios en la Ley 80, que ayuden a definir alertas cuando haya casos de contratistas como Emilio Tapias y Centros Poblados.

