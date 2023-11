Imputan cargos de prevaricato por acción al alcalde de Manizales Carlos Mario Marín

Manizales

Debido a varias inconsistencias irregularidades encontradas por la Fiscalía en el proceso de elección del contralor municipal de Manizales, el ente acusador destacó que eran argumentos suficientes para involucrar formalmente al hoy alcalde de la ciudad en un proceso judicial, teniendo en cuenta que el delito del que se le acusa como funcionario público tiene sanciones que de encontrarlo culpable podría dar privación de la libertad, inhabilidades y hasta multas.

En la audiencia el Fiscal destacó que de aceptar cargos podría verse cobijado con beneficios como rebajas de penas de hasta el 50%, sin embargo al no aceptarlo, como fue el caso, tendrá la oportunidad de realizar su defensa según la ley.

Es de destacar que este proceso inició tras una denuncia realizada por Jorge Enrique Pava, sobre las irregularidades en la elección del contralor municipal, debido a que el Concejo municipal en el año 2021 no eligió a quien debía ocupar en propiedad este cargo y cuya responsabilidad pasó al alcalde de la ciudad, el cual debía elegir al sub contralor, pese a esto no lo hizo y eligió a un funcionario que tenía inhabilidades.

El Fiscal del caso dijo que “la Constitución le exige cumplir y hacer cumplir las la misma Constitución y la ley, al igual que los acuerdos del Concejo como ocurrió en este caso en donde sabía que la persona que iba a designarse como contralor municipal, en este caso lo que debía era escogerse o seleccionarse una persona que cumpliera con lo previsto en este acuerdo municipal que regulaba la planta de personal de la Contraloría”.

De igual forma destacan además y le informaron en audiencia al alcalde de Manizales, “Carlos Mario, la Fiscalía General de la Nación le imputa en calidad de autor conforme lo establece el artículo 29 del Código Penal y a título de dolo, según el artículo 22 del mismo Código Penal, el delito previsto en el libro segundo título 15 capítulo séptimo del prevaricato por acción artículo 4013 del Código”.

El mandatario de la capital caldense rechazó las acusaciones y quedará involucrado en el proceso que debe continuar con varias audiencias, en el proceso también fue imputado quien en su momento fue elegido como contralor, el señor Julián Andrés Valencia Valencia, quien en su momento tenía una inhabilidad especial permanente para el cargo de Contralor General, emanada de la Procuraduría General de la Nación, la cual es de público conocimiento”.

Le puede interesar: Procuraduría investigará contratos de publicidad de la Alcaldía de Manizales

Le puede interesar: Alcaldía de Manizales respondió ante la investigación por contratos de publicidad