Galán habló de lo primero que hará cuando se posesione como alcalde: sus 3 prioridades

Desde el 2 de noviembre, el candidato electo para la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la actual alcaldesa, Claudia López, han venido trabajando en el proceso de empalme y transición de administración que se formalizará el 1 de enero del 2024, día en que tomará posesión el nuevo alcalde.

Frente a los retos que enfrentará en su próximo cargo, Galán conversó con Caracol Radio sobre los desafíos que priorizará para trabajar desde el primer día de su mandato. A continuación le contamos lo que dijo el candidato sobre esta posible hoja de ruta para el otro año.

Las prioridades de Galán para su primer año de mandato

En el marco del evento ‘Gran Foro Visión 2024: Tendencias Colombia’, el alcalde electo señaló que entre los temas principales sobre los que comenzaría a trabajar están las obras en construcción que hay en toda la capital. De acuerdo con el candidato, la ciudad está y seguirá estando en obra, sobre todo durante 2024, año en que se desarrollarían obras complejas.

“Vamos a ver un avance significativo del proyecto Metro, van a empezar obras importantes como los accesos norte y el corredor verde de la séptima, en el tramo norte, que ya fue adjudicado”, explicó Galán. Además, destacó que se adelantaría otras obras sobre la Caracas en el sur y en la avenida Cali.

Debido a este panorama, Galán afirma que una de sus grandes responsabilidades al llegar a la alcaldía será resolver los problemas que se desencadenan por las obras en la capital De igual forma, afirmó que trabajará desde un principio en la problemática del hambre y la seguridad.

Pico y Placa: ¿continuará igual?

Una gran inconformidad de muchos ciudadanos en la capital es el horario extendido del pico y placa. Sobre la posibilidad de cambiar esta normativa, Galán señaló que cualquier decisión sobre este tema, requiere de una opinión técnica.

El alcalde electo explica que, una vez esté en el gobierno, buscará realizar un estudio que le permita evaluar si es viable devolver el pico y placa al anterior horario. Vale recordar que antes, el pico y placa estaba solo en horas pico, en las mañanas iba de 5:30 am a 9:30 am y en la tarde de 3:00 pm a 7:30 pm. Actualmente, la medida es todo el día, comenzando desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm.

Las conversaciones pendientes con el Gobierno Nacional

Otro de los asuntos importantes para el alcalde electo es la discusión que tiene con el Gobierno Nacional. Galán explica que ya ha venido adelantando conversaciones con algunos ministros, tales como el Ministro de Interior, de Justicia, de Defensa y de Vivienda.

“La responsabilidad mía como alcalde electo es articular con la nación, respetando la institucionalidad nacional, pero trabajando para que la ciudad tenga la posibilidad de trabajar en armonía en aquellos elementos en donde el Gobierno Nacional juega un rol relevante para Bogotá”, explicó Galán.

Finalmente, celebró el anunció del diálogo nacional que propuso el presidente Gustavo Petro sobre el subsidio al transporte público y aseguró que está listo para hablar de ello con la nación. Además, afirmó que Bogotá destinará cerca del 10% de todo el presupuesto de la capital para cubrir la diferencia entre el ingreso por pago pasajes en el transporte público versus el costo de la operación.