Se quebró la alianza entre Congreso, Fiscalía y Gobierno: Clara Elvira Ospina

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, dese Lima la periodista y directora de Epicentro TV, Clara Elvira Ospina, planteó que lo ocurrido constata lo que era un secreto a voces: la Fiscal General, Patricia Benavides tenía una alianza con congresistas para conseguir tumbar a su juez, que es la Junta Nacional de Justicia a cambio de dar impunidad a congresistas que investigaba, “se sabe porque otra fiscal, Marita Barreto, subalterna de Benavides, hizo una investigación, recibió chats del asesor principal de la Fiscal de la Nación en las que coordinaba con congresistas esos votos en favor de la elección del Defensor del pueblo, pues acá el Defensor es quien dirige la comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia”.

La periodista resaltó que había un entramado para conseguir votos que permitieran la elección de un candidato que ellos querían para defensor y que destituyeran a la exfiscal Zoraida Ávalos y todo para garantizar que la Junta de Justicia no destituyera a la Fiscal General, Patricia Benavides por tres investigaciones grave que tiene en su contra. Explicó que el entramado consistía en que las investigaciones contra congresistas quedan en nada, “el asesor de la Fiscal envió la resolución del archivo de los casos, como seña de buena voluntad; es muy grave para la Fiscal, ya hay sesión permanente de la Junta y se le ha pedido la renuncia desde otras instituciones”.

Sobre la respuesta de la Fiscal General, dijo que destituyó a la fiscal que ordena la captura de su asesor y denuncia penalmente a la presidenta Dina Boluarte, al presidente del consejo de ministros y a cuatro exministros del interior por la muerte de civiles durante las protestas contra el gobierno.

Sobre las investigaciones que tenían los congresistas, se refería al caso “los niños de Acción Popular” que eran congresistas del partido Acción Popular, algo que después fue cambiando, “esos congresistas negociaban con el gobierno Castillo a cambio de respaldo en el congreso y esas negociaciones fueron develadas por un testigo protegido durante el gobierno Castillo; los investigaron por tráfico de influencias, concusión y por varios delitos relacionados con esos nombramientos negociados con el gobierno y luego se archivaron los casos; ahora los chats demuestran la negociación de impunidad a cambio del respaldo para que a la Fiscal la mantengan en el cargo”.

Por último, recordó que la Fiscal ha dicho que no va a renunciar, que hay una conspiración de la izquierda, “sale a decir que se queda en su puesto y que a propósito denuncia a la presidenta Boluarte; esta denuncia no tiene hechos nuevos, pero hay algo importante porqu el viernes el caso había sido ampliado por 8 meses más porque se declaró investigación compleja y se debía recibir testimonio de 200 personas más, “hoy se presenta la denuncia y ¿qué dice Boluarte? a mí el viernes me ampliaron investigación y hoy me denuncian constitucionalmente; esa es una estrategia de la fiscal para tapar las acusaciones que tiene”.

Resaltó que estos hechos demuestran que se quebró la alianza de impunidad entre el Congreso, la Fiscal y el Gobierno, “ahora eso está reventado y no sabemos cómo se desencadenará”.