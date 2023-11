Si te quieres ir no me opongo, pero mejor no te vayas: Sin ausencia

Música

La banda colombiana “Sin ausencia” integrada por los hermanos Cristian y Jesús Nieto además de Santiago Rojas, presentó la canción “Dejarte ir” en la que expresan que si te quieres ir no me opongo, pero mejor no te vayas.

Desde hace unos siete años (2016) surgió esta agrupación como un proyecto de pasatiempo de jóvenes estudiantes de bachillerato pero el plan se convirtió en su eje de vida laboral y desarrollo personal.

Cristian explicó en LO MÁS CARACOL que el nombre de la agrupación surgió cuando estaban en el colegio pero luego se dieron cuenta que juega con la intención de estar siempre presentes.

A comienzos de noviembre tuvieron la oportunidad de tener un lleno total en el Teatro Libre de Chapinero de Bogotá. Ese día marcó su graduación como artistas emergentes con atributos que les abre un espacio importante en el panorama musical del país.

“Dejarte ir” es una canción de desamor, que mantiene el sonido que los ha llevado a construir una comunidad que crece día a día de manera orgánica y a su vez muestra la evolución y madurez que han adquirido durante este tiempo, gracias a la pasión, amor, preparación y dedicación que los caracteriza, buscando continuar conectando con letras cotidianas. Un tema escrito por Cristian Nieto, Jesús Nieto y Juan Portilla bajo la producción de GoodVice Crew.

“Sin ausencia” continúa preparando nuevas sorpresas musicales con las que busca lograr el objetivo de convertirse en una de las nuevas apuestas del pop rock de Colombia para el mundo y espera ser un referente importante para las próximas generaciones.