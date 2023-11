Ancelotti pone fecha para decidir su futuro, ¿llegará a la Selección de Brasil?

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, finaliza contrato con el conjunto blanco el próximo 30 de junio y en sus comparecencias públicas no parece mostrar prisa por renovar, al asegurar que “claro” que esperará al conjunto blanco hasta el último día para decidir un futuro que podría pasar por el banquillo de la selección de Brasil.

“A lo malo, la decisión se alargará seis meses, que comparándolo con toda una vida, es poco. El futuro se aclarará pronto, como mucho en esos seis meses”, dijo en rueda de prensa antes de contestar con un “claro que sí” en referencia a si esperará al Real Madrid hasta el último día para tomar su decisión.

Un Ancelotti que se refirió de nuevo a los rumores que le colocan como seleccionador de Brasil al término de su contrato como entrenador del Real Madrid.

“No pienso nada. Siento orgullo porque una selección tan grande como Brasil hable de mí. Pero nada más. Tengo contrato hasta el 30 de junio y hasta entonces no voy a contestar mi futuro”, apuntó.

Además, el italiano respondió a los recientes elogios que recibió por parte de Xabi Alonso, quien le calificó como “el amo de todos” y podría ser su sustituto en el banquillo del Real Madrid.

“Le doy las gracias a Xabi, lo pasamos muy bien juntos. Está haciendo una carrera fantástica porque tiene la calidad para hacer este trabajo. Tiene un gran conocimiento del fútbol y la personalidad que tiene que tener un entrenador para hacer este trabajo”, dijo.

“Me gusta mucho cómo juega su equipo al fútbol y es uno de los entrenadores que más me gustan. También me gusta mucho Thiago Motta con el Bolonia… obviamente Xabi puede tener el perfil de ser entrenador del Real Madrid. Conoce muy bien la casa, es muy querido aquí y un día tiene el perfil para ser entrenador del Real Madrid”, amplió.