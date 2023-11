Video: Denuncian que vándalos enmascarados secuestraron bus del SITP al sur de Bogotá

Bogotá

Un video difundido en redes sociales mostró un ataque perpetrado por encapuchados que bloquearon diferentes puntos de la ciudad, incluyendo la calle 65 sur, enfrentándose con el escuadrón antidisturbios de la Policía mediante el lanzamiento de piedras.

En un giro violento de los hechos, estos individuos agredieron a un bus del SITP, obligando al conductor a descender de manera violenta en un intento de tomar el control del vehículo.

“Papi, me estoy bajando porque usted me lo dice, yo no sé, ahí queda grabado. Yo me voy a bajar hermano porque no me voy a hacer matar acá hermano”, afirmó el conductor a los gestores de diálogo y convivencia del Distrito. Afirmó que lo iban a atacar con un cuchillo pero que finalmente no lo hicieron.

#BOGOTÁ En las últimas horas, se realizó una denuncia de un intento de secuestro de un bus del SITP por parte de personas enmascaradas. Los hechos sucedieron en la Auto Sur con Calle 65 en medio de enfrentamientos con la UNDMO. @PoliciaBogota aún no se pronuncia. @BotteroJuan95 pic.twitter.com/WnmBNMHsCW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2023

Los agresores, con uniformes y máscaras de payaso, tomaron el volante y emprendieron la marcha de forma violenta, provocando un accidente al estrellar el autobús contra una camioneta Renault Duster en plena avenida. A pesar del caos, el conductor del vehículo afectado resultó ileso, aunque conmocionado por la situación.

La empresa Transmilenio condenó enérgicamente estos actos vandálicos, mientras que hasta el momento, la Policía de Bogotá no ha emitido un comunicado oficial al respecto, generando incertidumbre entre los ciudadanos durante los acontecimientos.