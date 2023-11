Durante una exhumación descubrieron la desaparición de un cuerpo en el cementerio

Cúcuta

Una gran sorpresa se llevaron los familiares de un hombre que falleció hace cuatro años. Mientras realizaban la exhumación del cuerpo descubrieron que había desaparecido el féretro y el cadáver.

Orfelina Rodríguez Morantes, hermana del hombre fallecido dijo a Caracol Radio que no hubo nada extraño el día de la inhumación en el que se desarrolló una ceremonia sin contratiempos.

Recordó el momento en el que su ser querido quedó en una de las bóvedas mientras uno de los sepultureros colocaba cemento y ladrillos al lugar hasta que quedó sellada.

Resaltó que “se destapó la bóveda y no estaba el cuerpo, no hay nada. No aparece en el libro del cementerio, no aparece en la funeraria, no aparece en ningún lado”.

Dijo también que “ayer hicimos el reclamó, pero no hemos podido encontrar respuestas, porque el administrador es nuevo en el lugar, dice que no lleva más de seis meses en el cementerio y que no tiene como respondernos”.

Explicó además que “tenemos que seguir la búsqueda, el cuerpo de mi hermano debe aparecer. Porque eso fue un sepelio normal a través de la funeraria”.

Reclamó una respuesta por parte de la alcaldía y resaltó que investigando al respecto encontró que había muchas quejas.