“Los grandes ausentes”: Atlético Bucaramanga no estuvo en el homenaje a Montanini

Bucaramanga

Decenas de hinchas del Atlético Bucaramanga llegaron al estadio Alfonso López dónde se organizó el homenaje al histórico exjugador del equipo leopardo, Américo José Montanini.

Con banderas amarillo y verde además de los himnos de la tribuna del Atlético, los hinchas le dieron el último adiós al futbolista argentino. Un acontecimiento que sorprendió a la familia del futbolista pues Martha Montanini, una de sus hijas expresó que incluso extrañaron la presencia de los directivos del Atlético Bucaramanga.

“Inmensamente agradecidos con los hinchas, efectivamente han demostrado el cariño, el respeto y el amor que le tienen a mi padre. Amigos y allegados todos muchísimas gracias. Al club Atlético Bucaramanga muchísimas gracias por el ramo, me hubiese gustado ver un poco más de participación por parte del club”, comentó la familiar.

#VIDEO | Con banderas, bengalas y cánticos fue despedido de su segunda 'casa', el estadio Alfonso López, el histórico exjugador del Bucaramanga Américo Montanini. pic.twitter.com/sGrK8X71pM — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 22, 2023

La hija del exjugador agregó “tengo que decirlo y no me lo puedo guardar, mi papá amó esta institución, amó esa camiseta y lo demostró toda su vida. Sesenta años viviendo acá, amando la camiseta y lastimosamente han sido los grandes ausentes. No entiendo”.

Explicó que el Indersantander se comunicó con la familia para ofrecer las instalaciones del estadio Alfonso López y homenajear al futbolista argentino.

#VIDEO |⚽️Este es el panorama a esta hora desde el estadio Alfonso López donde el cuerpo del histórico exjugador Américo Montanini está en cámara ardiente para que familiares, amigos, allegados e hinchas asistan a despedirse y rendir un sentido homenaje. pic.twitter.com/wd95lM5DJz — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 22, 2023

“El cuerpo de mi padre por última vez en este estadio, que el tanto quiso. Los jugadores que estuvieron acompañándonos son de las épocas anteriores. Eusebio Vera Lima, Misael ‘Papo’ Flórez y Henry Hernández que vino desde Montería y de resto ninguno”, concluyó Montanini.

Así fue el adiós al histórico exjugador Américo Montanini

El féretro estuvo en el estadio Alfonso Lopez desde las 9 de la mañana por más de cuatro horas. Luego a las 2:30 p.m. se realizó la misa en la iglesia de San Pedro Claver, y finalmente fue cremado en el parque memorial Tierrasanta vía a Girón.