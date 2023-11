¿Cuál es la advertencia por crisis financiera en hospitales públicos del Quindío?

Armenia

El presidente de la asociación de hospitales del departamento, Leonardo Quiceno se refirió a la delicada situación financiera de la salud a nivel país que no es ajena en la región.

Explicó que las deudas repercuten en la estructura financiera de los hospitales públicos para solventar los sueldos del personal médico, insumos y todo lo que permita brindar una óptima atención.

Resaltó que para materializar lo anterior es fundamental el pago de las EPS, pero las mismas no lo hacen a tiempo lo que empeora el panorama. También aseguró que la cápita que es un pago de mes anticipado no se está generando a tiempo lo que no permite tener los recursos suficientes para la prestación pertinente.

Reconoció que las esperanzas eran muy altas con el actual gobierno, pero la crisis está afectando altamente a los hospitales públicos lo que podría desencadenar cierres de servicios impidiendo terminar de la mejor manera la actual vigencia.

