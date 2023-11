Por vencimiento de términos conceden libertad a implicados en ‘chuzadas’ a Marelbyz

JUDICIAL

Por vencimiento de términos, un juez concedió la libertad a la presunta falsa fuente y a un policía de la DIJIN, dos de los investigados en las ‘chuzadas’ a la exniñera Marelbyz Mesa.



Se trata de Rafael Ricardo Santos, quien señalado por la Fiscalía como la supuesta ‘falsa fuente humana’, y el policía de la SIJIN de Bogotá, Alexander Gómez Bustamante, quienes según el expediente Judicial indujeron en error a un fiscal para poder cruzar a Marelbyz Mesa, la exniñera de Laura Sarabia.



Resulta que, el artículo 317,en su causal 4 del Código de Procedimiento Penal, establece que, si “transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación”, se le otorgará la libertad a los procesados.



En este caso, la Fiscalía no radicó el escrito de acusación en el plazo establecido y por ello recuperan la libertad.



La norma, en su artículo 294, establece, que, como no acusó en el tiempo estipulado y dejó vencer el término la Fiscalía deberá cambiar de fiscal en ese caso.