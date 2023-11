Aumentaron casos de hurto, en 2022 y 2023 se han reportado unas de las cifras más altas

Según el último reporte del mes de octubre del Ministerio de Defensa, este delito pasó de 283mil casos a presentar este año más de 308mil.

Juan medina fue víctima de dicho delito en el último mes junto con su esposa y su bebé de 6 meses, en el cual perdieron todas sus pertenencias “iba en la vía que conduce a la Vega, Cundinamarca, allí me pinchan una llanta, me obligan a estacionarme para poder realizar el cambio de la llanta. Yo me bajo, bajo repuesto, bajo todo para poder realizar el cambio y salen tres sujetos fuertemente armados, tres personas abordan mi vehículo”.

Además, añade que “pasamos incluso por frente de una estación de policía conocida ahí en el Alto del Vino junto con los ladrones que nos estaban robando en nuestro propio carro y no nos notaron”.

En el 2022 y este año 2023 las cifras de este delito han sido una de las mas altas registradas en la última década en Colombia.

Por su parte, el hurto de vehículos y motocicletas, así como también las extorsiones son los delitos que más se agudizaron en 2023, los cuales se llevan a cabo con mayor frecuencia en la noche y las horas de la madrugada.