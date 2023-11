Preocupación en Tarazá por reiterados hurtos, hasta alcalde fue víctima de este delito

Antioquia

La semana anterior en zona rural de Tarazá, Antioquia un joven identificado como José Manuel Obando Moreno fue asesinado y los homicidas le dejaron un cartel ‘por rata’, por el momento se ha conocido de este caso que la víctima al parecer habría sido sorprendida robando una finca de la zona y ese habría sido la razón por la cual los ilegales le habrían quitado la vida.

Pero, es que la situación en cuanto a hurtos se está complicando en el territorio, tanto así que ni el mismo alcalde Mario Sierra se ha salvado de este delito. Caracol Radio conoció que hace varios días una persona habría ingresado al inmueble del mandatario y le habría robado algunos objetos de valor. El monto exacto se desconoce, pero la acción ilegal sí sucedió. Sobre este hecho si hubo denuncia formal.

Pero la lista de hurtos continúa, hace algunos días también se reportó el hurto a varios locales comerciales, un almacén de celulares y un supermercado, los dos contiguos uno del otro. Lo que se ha sabido es que, al parecer, unas personas alquilaron la habitación de un hotel al lado de los locales, rompieron la pared y llegaron al almacén de artículos de tecnología donde hurtaron y luego pasaron al supermercado y también lo robaron, pero presuntamente la intención no eran estos dos locales, sino un casino, pero no pudieron romper la pared. De este caso no hay reporte oficial, pero también se conoció que sí ocurrió lo relatado.

Por el momento la comunidad está en alerta por estos continuos robos, todos en una misma semana, pero las denuncias por temor no se realizan, se teme que los grupos armados ilegales comiencen a hacer una denominada ‘limpieza’ por lo que los homicidios que han disminuido en Tarazá se podrían incrementar.