El concejal, Alfredo Ramos, tildó de corrupto y cobarde al secretario privado de Medellín

Medellín

Antes de la votación de la moción de censura en contra del secretario privado de la alcaldía de Medellín, Juan David Duque, el concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos, lo tildó de corrupto y cobarde. Recordemos que hoy a las 4:00 p. m. se llevará a cabo esta discusión en el recinto del Concejo de Medellín.

Ramos aseguró que efectivamente como lo manifestó Juan David Duque, el Concejo no aceptó la excusa médica que notificó el secretario para no asistir en reiteradas ocasiones a rendir cuentas sobre el uso del fondo fijo del alcalde.

“Él no ha venido dando respuesta y es una de las razones de la moción de censura. Particularmente en preguntas que se han hecho por cómo se ha manejado el fondo fijo, no sólo entregar las facturas que de hecho no las entregó completas”, afirmó el concejal.

Ramos Maya afirmó que en dos instancias previas de tutela y un requerimiento de desacato tampoco se recibió respuesta de Duque. Sin embargo, afirmó el corporado que los cuestionamientos no solo se presenta en el fondo fijo del alcalde sino también del secretario, Juan David Duque.

Tan solo unos minutos antes de las declaraciones de Ramos, el secretario privado aseveró que el concejal era un mitómano. “Lo que diga este señor me tiene sin cuidado, yo sí digo que él es un cobarde. Si yo digo tantas mentiras por qué no viene y me las enfrenta en la cara”, expuso el corporado.

Finalmente, Alfredo Ramos indicó que para hacerse efectiva la moción de censura deberá obtener 14 votos de los 21 concejales que votarán hoy.