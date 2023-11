Amaranto Perea: “Los jugadores saben que el partido ya pasó, la euforia ya pasó”

Luis Amaranto Perea, asistente técnico de la Selección Colombia, atendió a los medios de comunicación en la previa del juego de este martes ante Paraguay, por la sexta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Perea aseguró que el grupo ya dio vuelta a la página del histórico triunfo ante Brasil y aseguró que el partido de este martes será “bastante difícil”.

¿Cómo se prepara el partido?

“La preparación se ha hecho de la misma forma de los partidos anteriores. Tener cinco días posterior al primer partido es una ventaja y más para estos jugadores que están acostumbrados a jugar cada tres días. Cuando se gana, como ocurrió ante Brasil, ese estado emocional ayuda para que la recuperación sea más rápida. Están todos bien, todos los jugadores van a llegar a punto. Ya tenemos la cabeza puesta en un rival que va a ser igual que complicado. Es un momento lindo para nosotros y que bonito sería ganar aquí en condición de visitante”.

Llamado a la mesura

“El fútbol tiene esto, el aficionado se emociona y muchas veces nos vamos a los extremos. Lo importante es que nosotros en la parte interna tenemos que equilibrar mucho eso. Estos futbolistas están acostumbrados a competir cada tres días, a recomponerse mental y físicamente cada tres días. Tenemos la oportunidad de reconfirmar el buen momento que estamos viviendo. Hemos hecho mucho énfasis en estar concentrados en lo que será el partido ante Paraguay, un partido completamente distintos, con jugadores totalmente distintos, pero importante para nosotros mejorar en la parte de la concentración en los primeros minutos. Esperamos un Paraguay que va a salir a presionarnos, nos va a buscar y esos primeros minutos son claves para nosotros, poder meternos en partido y desarrollar lo que hemos preparado”.

El buen momento de Colombia

¿Volverá Jhon Arias?

“Es cierto que cuando tú ganas y entiendes que el equipo funcionó bien, intentas mover poco, pero tampoco es una verdad absoluta. Cada rival tiene sus aspectos y hay jugadores que por sus características entiendes que lo pueden hacer mejor. Ahí es donde el entrenador tiene que tomar decisiones. Para muchos que piensan que equipo que gana no se cambia y para otros puede que esto represente un mal planteamiento. Esperemos cerrar el entrenamiento de hoy y ver qué termina definiendo Néstor”

¿Borré volverá a su hábitat natural?

“No, Borré en su equipo también defiende. Tenemos una visión de Borré un poco equivocada, si ustedes miran, Borré en su equipo, se mueve por las zonas que nosotros queremos que se mueva. Es un jugador generoso, es cierto que no se le están generando muchas opciones de gol y no está llegando de manera limpia a las situaciones de gol. Pero a los delanteros no solo lo evaluamos por el gol... Está claro que nos gustaría que llegué más de cara al gol y veremos en el futuro cómo mejoramos eso, pero estamos contentos con el aporte que nos da”.

¿Cómo van los nuevos en el proceso?

“Miramos a todos, ya Néstor ha dicho que tenemos 50/60 jugadores. En función de los momentos y los partidos, tomamos las decisiones de que vengan unos u otros. Es cierto que en estas Eliminatorias hay jugadores que se han venido cayendo, Kevin (Castaño) es uno de ellos. Qué demuestra esto, que hay cambio. Independiente de los nombres, el objetivo es que Colombia pueda estar en un Mundial nuevamente y que se puedan ajustar a lo que buscamos tácticamente”.

¿Han pensado jugar con 3 defensores centrales?

“Lo hemos pensado en algún momento, lo hicimos contra Ecuador. Tenemos muchos centrales que en sus clubes juegan en línea de tres, eso resulta siendo una ventaja. Es cierto que cuando juegas con línea de tres tienes que modificar muchas cosas. Está claro que esa línea de tres, como se hizo en Ecuador, puede volver en algún momento”.

¿Todo el grupo está al 100 %?

“Estamos bien, creo que algunos jugadores por el desgaste les ha costado un poco más recuperarse, pero no tendrán problemas para llegar. Todas estas horas que faltan para el partido son claves, a no ser que pase algo, creo que en la parte médica estamos bien”.

¿El análisis del partido anterior?

“Cuando hacemos el análisis previo, en función de lo que hace el rival, en muchos partidos y que repite ciertos comportamientos, entendemos que hay hombres que nos van a ayudar a contrarrestar y hacer daño en la zona que consideramos en la que el rival es débil. Cuando hacemos los cambios entendemos que algo está pasando. Si el fútbol tiene algo es que es impredecible, a veces tú puedes tener el plan y pasa algo y todo cambia”.

¿Qué cuidar de Paraguay?

“Paraguay es una selección muy difícil, un equipo que transita adelante muy bien y que tiene un fútbol aéreo muy fuerte, y que cuando defiende en un bloque bajo lo hace con muchos jugadores, nosotros tenemos que tener mucha paciencia. Los primeros minutos serán claves para ver el desarrollo del partido. Los jugadores saben que el partido de Brasil ya pasó, la euforia y la alegría ya pasó, y si queremos seguir dando pasos hacia adelante tenemos que pensar que el partido ante Paraguay será bastante difícil”.