Adrián Ramos: Regresé a América con un sueño de hincha, ganar la Libertadores

Adrián Ramos, ídolo del América de Cali. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Adrián Ramos, capitán, ídolo y principal referente del actual plantel del América de Cali, reveló, en entrevista con el Diario AS, que retornó al equipo vallecaucano en busca de cumplir el sueño de ganar la Copa Libertadores.

Ramos se encuentra en el club vallecaucano desde el año 2020, tiempo en el que ha conquistado un título de Liga. De hecho, este sueño de ganar la Libertadores, fue uno de los motivos por los que respaldó al técnico Lucas González.

“Cuando regreso al América, vengo con un solo objetivo, es un deseo de hincha, pero es poder ganar la Copa Libertadores y veo en Lucas que tiene ese trabajo y esa convicción de hacer un equipo muy competitivo que nos pueda llevar de nuevo a la Libertadores y poder pelearla”, comentó sobre su respaldo al entrenador bogotano, cuando Tulio Gómez lo había despedido.

Y añadió: “en ese momento en el que no salían las cosas, veíamos que era un entrenador que lo dejaba todo en cada entreno, para que nosotros tuviéramos las herramientas suficientes para que en cada juego pudiéramos competir bien y estar cerca de la victoria. Eso me convenció para que nosotros los más referentes dijéramos: ‘Bueno, vamos a respaldar el trabajo que está haciendo el profe’”.

De este sueño continental, añadió: “es mi sueño como hincha y como jugador ganar la Copa Libertadores con América de Cali, la verdad me viene por eso, no vine por otro motivo, como siempre vienes a luchar por tu sueño y quise venir a intentarlo sabiendo que no es fácil y que es muy difícil, que hoy en día estamos muy lejos, pero siempre hay la ilusión y la convicción de que las cosas puedan salir. Ojalá que podamos dar pasos seguros que nos estén acercando a eso”.

Entretanto, del retiro, comentó: “son cosas que se van viviendo semestre tras semestre, siempre me voy midiendo de lo que voy haciendo cada semestre y cómo me siento, si en realidad estoy compitiendo de una forma en la que ayude al equipo y así mismo tomó decisiones”.

Finalmente, de Víctor Ibarbo, Edwin Cardona y Carlos Darwin Quintero, destacó su deseo y compromiso con el club. “Ellos están con mucha ilusión y con ese deseo de jugar y querer ganar con América. Me lo expresaban cuando estaban afuera y ahora lo están viviendo desde adentro. Estamos contentos con ellos por su compromiso y entrega, Tuve la oportunidad de compartir con ellos en Selección, más con Víctor. Fuimos al Mundial 2014 y lo tuve como compañero de habitación, con él siempre vas a estar con una sonrisa, es una persona muy alegre. Volvernos a encontrar y poder compartir acá, le dijo que hubiera sido lindo poder jugar con él en Europa, pero hoy nos toca acá y lo tratamos de disfrutar”.