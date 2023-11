EN VIVO, Miss Universe 2023 HOY: minuto a minuto de la gala desde Colombia

En la ciudad de San Salvador (El Salvador), ya están preparados todos los detalles logísticos para elegir a la soberana de la belleza universal en la noche de este 18 de noviembre.

El concurso, que por primera vez sea realiza en el país centroamericano, inició su competencia preliminar el pasado 15 de noviembre. Desde entonces, la lista de favoritas por la corona se ha ido consolidando.

Camila Avella, la candidata por Colombia, es una de las favoritas del público, que este año podrá aportar a la elección a través de una votación virtual.

La llanera no solo ha descrestado por su belleza y carisma, sino también por ser la primera colombiana en ganar el certamen nacional y llegar al concurso nacional, pese a ser casada y tener una hija.

Avella fue elegida el pasado 2 de septiembre durante el concurso nacional que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en Barranquilla.

Entre una lista de 24 candidatas de distintos sitios del país, la mujer fue escogida por el jurado y por el público como la que representa mejor la belleza y virtudes de las colombianas.

Durante la despedida de la candidata, antes de viajar a El Salvador, se notó el ánimo de las personas y el apoyo que tiene por parte del todo el país.

4 latinas en el top 5 de favoritas

Si bien las cábalas y listas de favoritas varían entre todos los aficionados a los concursos de belleza, la colombiana Camila Avella está presente en casi todas las selecciones de favoritas.

Incluso en la lista creada por la inteligencia artificial (IA) a partir de los resultados de las competencias preliminares.

Para la versión número 72 del certamen de la belleza son 84 las candidatas que se encuentran en competencia. Entre todas, la IA seleccionó a cinco que tienen más posibilidades de hacerse a la corona.

La candidata de Colombia encabeza la lista en la que tres latinas más son favoritas. Natasha Vargas (Panamá), Anntonia Porsild (Tailandia), Lisbeth Valverde (Costa Rica) y Diana Silva (Venezuela) completan la lista.

Sin embargo, los resultados de Camila Avella en la competencia preliminar generaron opiniones divididas en las redes sociales. Pese a eso, la candidata se dirigió al país a través de un video en las redes sociales del concurso.

En la publicación, la llanera comentó su satisfacción con los logros obtenidos hasta el momento: “me sentí superbién porque pude ser yo”.

“Pude contar cómo me he sentido siendo madre, esposa, en todos los roles que tengo como mujer. (...) La verdad, la rompí y me sentí muy bien siendo yo misma”, agregó.

Para esta versión del concurso, los aficionados podrán votar por su candidata favorita, así como fue posible hacerlo para escoger a tres de las finalistas en la versión nacional del certamen.

Paso a paso para votar por la colombiana Camila Avella

La organización de Miss Universe dispuso de una herramienta digital para que todas las personas, desde cualquier parte del mundo, puedan votar por su candidata favorita.

Para votar por la candidata colombiana, las personas solo deben descargar la aplicación oficial de Miss Universe, desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.

También puede hacerlo desde la página web de concurso. En ambos casos, encontrará una opción llamada “Vote now” o “votar”.

Luego, debe ingresar sus datos personales para registrarse en la plataforma. Terminado este paso, podrá buscar a su candidata favorita y pulsar sobre su foto.

Tenga en cuenta que solo se puede votar una vez y por una candidata. Para votar más veces debe pagar una cuota que va desde $4.000 por seis votos y hasta $800.000 para votar dos mil veces.

El apoyo del público a través de esta plataforma puede ser de gran valor para que la candidata colombiana traiga al país la tercera corona en la historia del certamen universal.

La primera colombiana en ganar el certamen fue la pereirana Luz Marina Zuluaga, en 1958. Tuvo que pasar poco más de medio siglo para que en 2014 la barranquillera Paulina Vega trajera de nuevo la corona al país.

De cumplirse los cálculos de aficionados y conocedores de los concursos de belleza, Camila Avella podría hacerse a la corona en la noche de este 18 de noviembre.

¿Dónde ver Miss Universe desde Colombia?

El Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, de San Salvador, será la sede del evento de elección y coronación de la nueva soberana internacional de la belleza.

En el mismo sitio se han desarrollado también los demás eventos de la competencia preliminar, como el desfile en traje de fantasía, que se llevó a cabo en la noche del 16 de noviembre.

Como ya se ha dicho, el evento será este sábado 18 de noviembre de 2023, a partir de las 8:00 de la noche (hora colombiana).

Los precios de las boletas para el evento presencial, según la ubicación (Platea, VIP y Floor), tienen un costo de 500, 1.000 y 2.000 dólares.

Pero si usted se encuentra en Colombia y no puede asistir de manera presencial, el evento será transmitido en vivo a través de la televisión nacional y por medio de la cuenta de YouTube de Miss Universe.