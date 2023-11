Viernes 17 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, el Gaula militar del ejército capturó a una pareja que extorsionaba a ciudadano norteamericano y le exigían altas sumas de dinero a cambio de no publicar fotos intimas

Los capturados son sindicados por el delito de extorsión bajo la modalidad íntima, ya que la mujer desde hace varios meses presionaba a la víctima y habría recibido una cifra aproximada de 30 millones de pesos a cambio de no enviar a su familia videos con contenido sexual.

Esta operación fue exitosa gracias a la denuncia oportuna por parte de la víctima, quien depositando su confianza en las autoridades, puso en conocimiento este hecho ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Quindío, que desde hacía varios meses recibía amenazas a través de llamadas telefónicas por parte de la pareja.

De inmediato, fue planeada la operación militar con el despliegue de las tropas y el afectado aceptó la citación de los victimarios en un centro comercial sobre la vía que conduce de Armenia a La Tebaida, Quindío.

Es así como el ciudadano llegó al lugar y se encontró con la mujer, que estaba acompañada al parecer por su pareja sentimental; entonces, se realiza una entrega controlada del dinero. En ese momento se produjo la captura de la mujer luego de haber recibido el paquete que contenía cinco millones de pesos.

Posterior a la captura, durante los actos urgentes realizados por las autoridades competentes, las capturados afirmaron que habrían viajado desde la ciudad de Barranquilla para efectuar este hecho delictivo. De igual manera, fueron imputados por el delito de extorsión en modalidad íntima, cargos que no aceptan los mismos y finalmente se les decreta medida de aseguramiento intramural para estas dos personas.

74 establecimientos en Armenia están en proceso de formulación de pliego de cargos por incumplimientos con los requisitos de facturación

En su visita al departamento, la directora de gestión de impuestos de la DIAN, Cecilia Rico Torres dio a conocer que han iniciado unas visitas de control a establecimientos comerciales de la ciudad con el fin de invitarlos a expedir las facturas adecuadamente, así como para hacer cobros a aquellos que tienen obligaciones pendientes de pago.

Sostuvo que el 30%de los establecimientos visitados no expide factura o la expide sin el cumplimiento de requisitos por lo que fue clara que al cliente nunca deben preguntarle si necesita la factura porque el deber del vendedor es entregarla sin poner barreras.

Advirtió que si no brindan la factura puede haber posibilidad de quien presta el servicio no reporte el ingreso a la entidad y pague menor impuesto cuando el comprador si lo hace lo que desencadena que no llegue a las cuentas del tesoro nacional.

Así mismo se refirió a la situación de los morosos quienes tienen pendientes con la DIAN en el departamento. Señaló que las cifras de cartera morosa arrojan 479 contribuyentes visitados con obligaciones pendientes por $11.835 millones. Resaltó que en las visitas apuntarán a recuperar una cartera morosa de $3.394 millones de 626 establecimientos de la capital quindiana.

En cuanto a la facturación electrónica dijo que en Armenia han expedido 7.8 millones de facturas en lo corrido del año.

Ciudadanos en Armenia denuncian dificultades en entrega de medicamentos para tratar la esquizofrenia

Un lamentable panorama se vive en la ciudad respecto a la entrega oportuna de los medicamentos por parte de diferentes EPS.

Precisamente el líder comunal de la ciudad, Jairo Soto dio a conocer el caso de su hijo de 34 años que padece de esquizofrenia y debe tener un tratamiento riguroso para tratarla, pero hace más de 20 días no le entregan los medicamentos Risperidona y Biperideno Clorhidrato que es por seis meses.

Señaló que cuando se acercan a Famisanar no les brindan mayor claridad solo que no cuentan con contrato por lo que es más incertidumbre que certeza. Espera pronto se brinden las soluciones puesto que al publicar su caso en redes sociales ciudadanos le brindaron los medicamentos por un mes, sin embargo, su temor es del tiempo que viene después.

No hay derecho, manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar en el Quindío continúan denunciando retrasos en pagos

A pesar de los llamados de atención y quejas recurrentes de las manipuladoras de alimentos del PAE de los municipios del departamento exceptuando Armenia, no les han cancelado los pagos correspondientes.

En las últimas horas tenían planteado una manifestación a las afueras de la gobernación departamental, pero por el temor a represalias fue poca la asistencia.

A pesar de lo anterior dialogamos con una de las afectadas quien expuso la critica situación que están viviendo puesto que les adeudan tres quincenas y liquidaciones a algunas como es su caso.

Dijo que lo grave es que no les brindan respuestas y hoy culmina el contrato lo que genera aún mayor incertidumbre. Recordó que la mayoría de las trabajadoras son mujeres cabeza de hogar que tienen sus obligaciones las cuales no dan espera por eso solicitan agilidad en los pagos.

Proyecta en el Quindío no descarta funcionamiento de escenarios deportivos para los Juegos Paranacionales

Recordemos que son dos escenarios los que están a cargo de la gobernación departamental que son el complejo acuático y el coliseo multideporte.

En el marco de una sesión en la asamblea con muy poca presencia de diputados estuvo rindiendo informe el gerente de Proyecta, Lucas Jaramillo quien señaló que a pesar de las complejidades avanzan en el proceso de construcción.

Específicamente sobre el complejo acuático destacó que el contrato con Myrtha Pools que es la encargada de la instalación de piscinas está en una ejecución del más del 80% y en las obras en general allí es del 24%, en cuanto al coliseo multideporte el avance es del 45%.

Sostuvo que esperan una vez culminen el proceso en el complejo, el Ministerio del Deporte decida sobre el funcionamiento para los juegos Paranacionales en el mes de diciembre.

Reconoció que las demoras que dieron origen al proceso de selección se enmarcan en la suscripción de los recursos por parte de la nación, el convenio con el ministerio del Deporte que tardó tres meses y ya es en el mes de marzo que inicia a agilizar el proceso para lograr la ejecución de obras.

Las autoridades en el Eje Cafetero entregan balance positivo en materia de seguridad en el marco de los Juegos Nacionales

En efecto el coronel Carlos Eduardo Vanegas, comandante de la Octava Brigada del Ejército señaló que el dispositivo establecido para brindar la seguridad en las justas deportivas ha surtido efecto puesto que no se ha registrado ningún hecho que altere la tranquilidad.

Además, aprovechó para mencionar que la liga de las fuerzas armadas participa de las competiciones donde ya han obtenido dos oros y aspiran a lograr el quinto lugar. Fue claro que seguirán arduamente con las labores preventivas y de control para lo que falta del importante evento deportivo en el Eje Cafetero.

Esperan que en la clausura realizar una linda ceremonia y que el balance continué siendo favorable.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura, trabaja por el mejoramiento de la malla vial de los sectores más críticos de la ciudad. Históricamente, uno de ellos ha sido la avenida Montenegro y el sector de Ciudad Dorada, donde, desde el próximo sábado 18 de noviembre, se tendrán cierres de un carril y de una de las entradas a dicho barrio. Por trabajos que buscan mejorar la malla vial de este sector, se hará el cierre de la entrada al barrio Ciudad Dorada que conduce desde la glorieta de la I. E. La Adiela. Igualmente, por intervención constructiva y reparación de las losas de concreto rígido, se hará el cierre temporal de uno de los carriles de dicha rotonda en el sentido sur – norte.

Para mitigar los impactos de movilidad que se puedan generar por los cierres, se tienen dispuestos los siguientes desvíos para entrar al barrio Ciudad Dorada: en el sentido sur – norte, se habilitará el tránsito para vehículos livianos por el barrio Quintas de La Marina; y, en el sentido norte – sur, se sugiere a los vehículos desplazarse por la Avenida de Los Camellos y entrar por el barrio Nuevo Armenia.

alrededor de 24 mil comensales disfrutaron de sabe a quindío el festival gastronómico de cámara de comercio

La Octava Brigada del Ejército liderará una macrorueda de negocios para microempresarios del Quindío

El evento será el próximo 2 de diciembre en la plaza de Bolívar de Armenia donde participarán microempresarios con diferente variedad comercial como artesanías, gastronomía entre otros.

El coronel Carlos Eduardo Vanegas, comandante de la Octava Brigada del Ejército informó que en este momento avanzan en el proceso de inscripción que es totalmente gratuito y en el que ya cuentan con más de 100 personas. Esperan ampliar la cobertura de inscripción por eso extendió el llamado al sector comercio a sumarse a la iniciativa puesto que son 300 los cupos en total.

Destacó que una de las líneas de acción está enfocada en el fortalecimiento económico de las comunidades por eso plantean la logística y estructura para que sean las condiciones idóneas de desarrollo.

45 jóvenes de Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Huila participaron de la segunda versión del Encuentro de Jóvenes del Paisaje Cultural Cafetero ● Caficultores de segunda hasta quinta generación, entre 18 y 25 años, se dieron cita el 9 y 10 de noviembre en la vereda La Quiebra del Naranjal, en Chinchiná, Caldas, para compartir saberes y estrechar lazos entre ellos.

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, han informado que la Tienda del Canje Ambiental ubicada temporalmente en la Plaza de Bolívar será reubicada

de manera permanente en otro punto de la ciudad.

En un comunicado firmado por el Presidente ejecutivo gremial Rodrigo Estrada señala “En este sentido, la entidad con los empresarios, reconocemos que la ubicación de esta Tienda no fue la correcta, porque se afectó el uso adecuado del espacio público el que debe ser respetado para el bien de la comunidad.

Y agrega, que tomaron la decisión, en articulación con las empresas vinculadas a esta estrategia, reubicarlo a un espacio que responda a una correcta utilización del uso del suelo.

Es de anotar que esta iniciativa aún no entra en servicio y no lo hará hasta tanto no sea trasladada.

En deportes, Los pronósticos se dieron, y las dos mejores badmintonistas del país se enfrentarán en la final de individual femenino este viernes 16 de noviembre en el marco de los XXII Juegos Nacionales 2023. La risaraldense Juliana Giraldo y la quindiana María Yulieth Pérez se disputarán una medalla que se quedará en casa de la región anfitriona.

