ONU Derechos Humanos alerta por la no llegada de alimentos a escuelas del Guaviare

Bogotá

Juliette De Rivero representante del Alto Comisionado de ONU Derechos Humanos alerta por la no llegada de alimentos a las escuelas del Guaviare. Para este organismo esta situación pone en riesgo a los menores frente al reclutamiento.

“En julio de este año estuve visitando el departamento del Guaviare hablando de los temas que preocupan en derechos humanos. En particular nos preocupaba que no estaban llegando los alimentos escolares a las escuelas. Nuevamente, ahora en noviembre, recibimos noticias que nos señalan que no están llegando los alimentos escolares, y esto pone en riesgo a los niños frente a la situación de reclutamiento infantil en este departamento”.

La ONU Derechos Humanos en Colombia espera que el gobierno de una solución a esta situación que es una vulneración a los derechos humanos especialmente de los pueblos indígenas Jiw y Nukak

“Es importante que las autoridades se movilicen para asegurar un presupuesto para el alimento básico de los niños en las escuelas y que esto ayude a desbloquear la situación actual”

Este organismo internacional dice que tienen de ahora hasta el final de año para escolarizarse y es importante que los alimentos lleguen cuanto antes.

Ante esta alerta se contactó con Caracol Radio la Unidad Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación y aseguraron que averiguarán lo que está pasando para dar una solución a la problemática.