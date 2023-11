Luis Fernando Suárez pide prudencia: “No vendamos la imagen de que vamos a ganar a Brasil”

Barranquilla comienza a palpitar un nuevo juego de la Selección Colombia, en este caso tras el regreso de las Eliminatorias rumbo al Mundial del año 2026, este jueves la ‘arenosa’ será epicentro de uno de los duelos más atractivos de la jornada.

El equipo ‘cafetero’ enfrentará a una Brasil que llega con varias ausencias y tras una doble fecha pasada que dejó grandes dudas entre los aficionados, pues una inesperada derrota en Uruguay y un casi imposible empate de Venezuela en tierras brasileras han dejado mucho que desear a la escuadra ‘canarinha’.

Una de las grandes figuras presentes en los alrededores del Metropolitano es el entrenador Luis Fernando Suárez, quien habló en ‘Hoy por hoy’ sobre el encuentro de la Selección y las tácticas puntuales del equipo.

La gran virtud: “Lo bueno del profe Lorenzo es que el cambio generacional, sin tanta bulla, los muchachos han respondido bastante bien, y eso es algo fundamental porque Colombia ha manejado resultados positivos, eso sí, hay cosas por mejorar, claro que se puede ganar”.

Ganarle a Brasil: “Colombia debe tomar la iniciativa del encuentro, las personas creen que lo más fácil es dominar con la tenencia de la pelota, hay que tener cuidado el contraataque de Brasil, hay que prevenir eso, hay forma de tener el balón y la Selección debe mejorar las transiciones para evitar estar en inferioridad numérica”.

Una imagen que no es: “Con Brasil esos jugadores tan importantes y tan buenos, siempre hacen la diferencia, uno ve que con las ausencias se empieza a ver quien lo puede remplazar, pero todos son jugadores de calidad, es un error grande pensar que porque el equipo está mermado, entonces Colombia le va a ganar, hay que ganar por méritos nuestros y no por las falencias del rival”.

La nómina de Brasil: “Brasil ha tenido problemas de lesiones, Neymar estará algún tiempo fuera de las canchas y es algo normal en esta época del año, se da con muchos jugadores internacionales, cuando juegan todos estos tiempos tras la gran cantidad de partidos, por esa razón la nómina de alguna selección puede ser más corta y debería ser más grande para prevenir esas situaciones. Ellos siempre añorarán con la presencia de Neymar”.

La situación de Borré: “Son situaciones que a veces se ven marcadas, pero el culpable no es él, el funcionamiento quizá lo deja en esas condiciones, él está jugando casi de extremo, no de 9, por lo que las llegadas del 9 falso no están llegando como una sorpresa, es por el funcionamiento que no se ve al Borré goleador del que uno espera, estamos siendo injustos al verlo de esa manera”.