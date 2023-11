Gamero no se quedó callado: “Lo feo del partido fue la quemadera de tiempo”

Millonarios y Atlético Nacional empataron 1-1 en el juego de ida de la gran final de la Copa Colombia, el encuentro, disputado en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, tuvo a lo largo del partido 15 minutos de adición, cinco en el primer tiempo y diez en la etapa final.

El desarrollo del encuentro fue bastante intenso y tuvo todos los tintes dignos de una final entre dos clásicos rivales, el resultado, en cambio, deja la serie abierta para ser definida en Medellín, donde Nacional será local y tendrá el apoyo de su afición.

En la rueda de prensa post partido, el entrenador ‘embajador’ Alberto Gamero, estuvo analizando los errores cometidos por parte de su equipo que le costaron no haber logrado la victoria, expresando su molestia por la perdida deliberada de tiempo, pero también afirmando que así es el fútbol.

Le puede interesar: Millonarios y Nacional empatan en Bogotá y el campeón de Copa se decidirá en Medellín

Los errores del equipo

“Nosotros entramos a la cancha con la intención siempre de buscar el resultado, indudablemente en el fútbol, uno siempre comete errores ofensivos y defensivos, eso ya lo he dicho, hoy cometimos los dos y lo que a mí me gustó del equipo fue que a pesar de esos errores, nunca dejamos de ir a buscar el empate, sometimos a Nacional en el segundo tiempo, donde ellos no llegaron ni una sola vez”.

“Se encontraron con un gol, un error nuestro y eso les subió la autoestima, pero después de eso no hubo riesgo. Cometer errores es de seres humanos, pero estos muchachos salieron y estuvieron a disposición de salir adelante y suplir ese error, se logró el empate y ahora se definirá todo en Medellín”.

La perdida de tiempo

“Creo que lo feo de hoy fue eso, esa quemadera de tiempo, incluso yo le dije al árbitro, nosotros también hemos quemado tiempo, pero hay formas de hacerlo, hoy entraba y salía la camilla a cada rato, en una final no debía pasar esto pero sucedió”.

“Yo le dije a unos amigos de Nacional que no se preocuparan que nosotros íbamos a hacer lo mismo allá, pero repito, esto es fútbol y vinieron a buscar el resultado aquí y lo lograron, se llevan el empate, nosotros regalamos un gol, regalamos un penal; hicimos también cosas buenas y Castillo tuvo buenas intervenciones”.

El apoyo a Juan Moreno

“Yo hablo mucho con los guardametas, el puesto de ellos es muy bravo, es el único puesto donde nunca se pueden enfermar, no se pueden lesionar, son los que más entrenan, pero lo que menos corren en los encuentros”.

“Yo creo que Juan tiene una capacidad de ser un hombre fuerte, él sabe los errores que comete y es una persona madura para esto; Montero, por ejemplo, es loco, ellos andan juntos en los entrenamientos y Juan se ha fortalecido con él. Hay que darle el respaldo que se merece porque el domingo vuelve a jugar contra el América”.