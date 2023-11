“Trabajaremos para que Transmetro brinde comodidad, seguridad y eficacia”: Char

Alejandro Char, alcalde electo de Barranquilla, salió a recorrer las principales estaciones del Transmetro, sistema de transporte masivo la ciudad, el cual en los últimos días ha recibido críticas por parte de los usuarios quienes se quejan de recibir un mal servicio, pues ni la flota ni las estaciones están en las condiciones adecuadas.

El alcalde electo en su recorrido conoció distintas historias de usuarios, quienes aprovecharon para manifestarles a Char sus inconformidades y le hicieron suplicas para que en su tercer mandato priorice la mejora del servicio de transporte masivo, pues afirman que “prefieren los buses que usar Transmetro”.

“Esto de Transmetro no puede seguir pasando, los testimonios de Marcela y de otras amigas que conocí acá no puede ser... yo lo que quiero es que no exista eso, me duele por los miles de barranquilleros y atlanticenses que les toca esta pesadilla, esto cuando se hizo se hizo con otro sentido para facilitar, para que tu tengas más tiempo con sus familias, más tiempo con sus hijos, más tiempo con tu esposo, más tiempo en tu hogar y no para que sufras lo que estás sufriendo hoy. Eso que haces tu, que hace ella y muchos acá es lo que yo no quiero”, así respondió Alejandro Char a Marcela, una usuaria que se le acercó para manifestarle su inconformismo.

Char se percató de las precarias condiciones que gozan hoy las estaciones del Transmetro, con lo que el mandatario electo se comprometió a tenerle noticias a los barranquilleros sobre las obras de mejoría a la infraestructura del servicio de transporte masivo.

“Las estaciones, las mitad de ellas, están cerradas. Hicimos una inspección por toda Murillo y la mitad de ellas están cerradas, están en muy malas condiciones, esto tiene que cambiar; hoy las personas prefieren coger el bus, el colectivo... me voy muy triste de haber visto y sentido en carne propia como se maltrata a la gente, como sufre la gente para llegar a su hogar, pero esto va a cambiar y pronto tendremos buenas noticias”, aseguró el alcalde electo.

A otra usuaria, Alejandro Char le dejó claro el compromiso que asumió con todos los barranquilleros que le dieron su voto de confianza.

“Ustedes me eligieron por eso yo vengo acá, porque he recibido todas las quejas del mundo y a mi no me gusta escuchar que me dijeron, me gusta venir, ver y sentir lo que ustedes sienten”, puntualizó.

