¿Su cuenta de Gmail está inactiva? Los pasos que debe seguir si no quiere que la eliminen

Cabe recordar que, una cuenta de Google le brinda acceso directo a todos los usuarios inscritos a la mayoría de productos del famoso buscador como YouTube, Google Ads, y por supuesto, el servicio de correo electrónico Gmail.

Ahora bien, es importante saber que una cuenta inactiva es aquella que no se utiliza en un período de 2 años y desde Google se han reservado el derecho de borrarla junto con su actividad y datos. Esta misma política se aplica directamente a la cuenta personal, pero no para aquellas que se hayan configurado a través de su trabajo, institución educativa o alguna otra organización en particular.

¿Cómo define Google la actividad?

Por su parte, una cuenta se considera activa cuando incluye algunas de las siguientes acciones:

Lee o envía un correo electrónico

Utiliza de manera frecuente el servicio de Google Drive

Mire video de YouTube

Comparte fotos

Descarga aplicaciones para uno o más dispositivos

Utiliza la búsqueda de Google

Usa la función Acceder con Google para acceder a una app o servicio de terceros

Así las cosas, la actividad de una cuenta de Google se muestra por cuenta y no por dispositivo.

Peligros de la inactividad

Antes de darle de baja de manera definitiva, Google le dará la oportunidad de realizar una acción en su cuenta y se contactará de las siguientes maneras:

Envío de notificaciones por correo electrónico a su Cuenta de Google

Envío de notificaciones a su correo de recuperación, si es que habilitó uno en su momento

Ahora bien, en caso de omitir las dos opciones presentadas anteriormente, el buscador optará por borrar su cuenta de manera definitiva. Es importante recordar que, a partir del 1 de diciembre de 2023, se comenzará a depurar las cuentas en función de la política.

¿Quiénes se verán afectados?

En el listado entrarán todas aquellas cuentas que no hayan sido abiertos desde el 1 de diciembre de 2021, o antes. Eso significa que puede perder sus fotos, documentos de Google Docs o la información almacenada en YouTube y Drive. Otro punto que podría ayudarlo en el procesos es el de abrir cuentas que estén asociadas a la principal para evitar que las borren en un futuro.

¿Qué pasa si no me recuerdo la contraseña?

En este caso en particular, será necesario ingresar al portal de recuperación de cuenta de Google, responder a las preguntas de comprobación del titular de la cuenta y reestablecer la contraseña conforme a las condiciones de seguridad de Gmail.

Ahora bien, si no se acuerda del nombre de usuario hay una pestaña que le permite encontrarlos y dar con la información requerida, que puede ser el número de teléfono o el correo de recuperación.

Finalmente, Google ofrecerá la lista de nombres de usuarios que coinciden con la cuenta para seleccionar el que le corresponde y poder seguir los pasos para recuperar la cuenta de nuevo. Cualquiera de los pasos descritos se pueden realizar a través del computador, celular o cualquier otro dispositivo que tenga habilitado el servicio de Google, y por ende Gmail.