Megadeth regresa a Colombia después de 10 años

Colombia

Después de 10 años regresa a Colombia una de las bandas de trash metal más importantes de la historia. Megadeth se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 21 de abril del 2024 en el marco de si gira ‘Crush The World Tour’. Dave Mustaine regresa con su legendaria banda para revivir himnos del metal como ‘Symphony Of Destruction’, ‘Holly Wars… The Punishment Due’ y ‘Tornado of Souls’.

La última presentación en el país fue el 19 de octubre del 2013 en el parque Simón Bolívar junto a Black Sabbath, en el que es considerado el evento de metal más importante de la historia de Colombia. En esa ocasión Dave Mustaine, vocalista de la banda dijo: “¿Les cuento un secreto entre nosotros? Tocamos en Chile y en Argentina antes y ustedes son, de lejos, los más ruidosos”.

En entrevista con Radionica, Mustaine recordó esa presentación en el Simón Bolívar: “Lo que diría que destaca a la audiencia colombiana de todas las demás por siempre, siempre, siempre, lo vivimos durante el aniversario del ‘Countdown to Extinction’ cuando vimos a la gente en el concierto y de repente todos tenían las máscaras de ‘Vic’ puestas”.

Esta será la cuarta presentación de la banda en el país, y podría ser la última. Si desea asistir las boletas estarán disponibles para el público general a partir de este viernes 17 de noviembre a través de Tu Boleta.