Silvestre Dangond es el cantante número uno de la nueva generación del vallenato

El Poder’ del cantante número uno del folclor se hizo sentir en el Parque de la Leyenda Vallenata, con un show musical sin igual, y el cual estuvo antecedido por una extensa fila de seguidores que esperaron con el mejor de los ánimos para ver el imponente regreso de su artista favorito, Silvestre Dangond.

Ampliar

El gran espectáculo en el Parque de la Leyenda Vallenata, y el cual marca la historia del primer Festival Silvestrista, inició a las 11:00 de la noche del viernes con una muestra de drones que iluminaron el cielo en el ‘Templo del Vallenato’ con el siguiente mensaje: 22 años de carrera. Volví... ¡Gracias Valledupar!

La entrada del artista urumitero estuvo acompañada de un gran suspenso y algarabía por parte de los fans, quienes lo vieron llegar imponente en un automóvil último modelo, feliz de volver al escenario que lo ha visto crecer como artista ante el mundo.

‘Coño’, ¿qué pasó?’ fue la primera canción interpretada por el ídolo del vallenato, seguida de ‘Tu Libro Favorito’ del autor Wilfran Castillo. Luego de una pequeña pausa, Dangond agradeció al público por su espera luego de cinco años de esta fiesta sagrada.

“Me dediqué a fortalecerme. Ahora verán en mí una nueva faceta. Aquí estamos de nuevo. Ustedes me hacían mucha falta. Aquí no haré nada diferente a cantá' a bailá'. Me desconecté 10 meses pero no volverá a pasar”, expresó, para luego dedicarle a las solteras ‘Tu Pretendiente’, compuesta por Rafael Manjarréz.

Ampliar

Luego, el cantante de la mancha roja comenzó a hacer un recorrido por sus mejores temas musicales. Inició con ‘Por un Beso de tu Boca’ del álbum Gente Valiente; seguido de ‘La Vallenata’ de su álbum de lanzamiento ‘TA MALO’. “Yo soñaba este momento”, dijo en el intermedio.

Matildelina fue una de las canciones sorpresas de la noche, como parte de un homenaje del artista al reconocido y recordado compositor Leandro Díaz Duarte, para luego cantar ‘Ni Media Llamada’ y ‘La Cometimos’ de su reciente álbum. Este último escenificada con una fogata e iglú.

Después de un breve receso, el artista volvió a la tarima Colacho Mendoza con nuevo vestuario, pasando del pantalón y chaqueta de jean a una camisa de cuadros y pantalón drill para interpretar ‘Bacano’, acompañado de su hijo menor Silvestre José, para luego cantar su primer éxito ‘Quién me Mandó’ del álbum ‘Tanto para ti’, ‘Si yo supiera’ del álbum ‘Esto es Vida’ y el ‘Silvestrazo’ de ‘Las Locuras Mías’.

Ampliar

Los aplausos se hicieron sentir nuevamente con la aparición de Silvestre en la parte alta central de las gradas del Parque, con un mosaico en homenaje al maestro Gustavo Gutiérrez con las canciones ‘Alégrate porque vengo’, ‘Amigos míos’ y ‘Te quiero porque te quiero’ realizado a tres guitarras. En ese misma zona finalizó con la canción

‘Justicia’ dando así paso a un nuevo show de drones.

Ampliar

Silvestre Dangond retomó el escenario para cantar la primera canción dada a conocer en este lanzamiento: ‘El Vallenato es Silvestre’, y luego invitó al escenario al compositor Iván Calderón para que lo acompañara en el bajo a interpretar la canción ‘Primero fue Mía’, seguido del éxito internacional de ‘Cásate conmigo’, cantada junto al artista urbano estadounidense Nicky Jam.

Con una orquesta de cuerdas interpretó la canción ‘Esa mujer es mía’ con la que el irumitero promete fortalecer muchas parejas y hogares. El artista, durante el espectáculo, aprovechó para saludar y abrazar a la cantante Ana del Castillo, quien lo exaltó como su referente musical luego del maestro Diomedes Díaz. En respuesta dijo: Tú también eres mi inspiración porque conozco tu talento. Sé que es querer hacer lo que uno quiere y no lo que la gente quiere. Te admiro y respeto y quiero que seas grande, muy grande.

‘El Cocuyo’ fue el siguiente tema tocado por la agrupación silvestrista que alocó al público, el que también saltó de emoción con la sorpresa de la noche: el dúo entre Silvestre y el cantante Peter Manjarréz con quien interpretó ‘La Pareja del Momento’ y ‘Paseo en Concordia’, recordando los inicios de ambos en su carrera musical.

‘Las locuras mías’, ‘El Copetón’, ‘Niégame tres veces’ y ‘Qué quieres que haga’ también hicieron parte del repertorio, que estuvo acompañado de visitantes de todas partes de Colombia y de países como México, Ecuador, Venezuela, entre otros.

En cantante nominado a mejor álbum de Cumbia/Vallenato y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en los Latin GRAMMY 2023, finalizó su gran show de la primera noche de lanzamiento con su canción ‘Ya no me duele más’ y ‘Bacano’.