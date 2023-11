Indiciada rebelde: Por tercera vez la fiscal Angélica Monsalve evadió la imputación

JUDICIAL

Por tercera vez la fiscal Angélica Monsalve evadió la audiencia de imputación de cargos en su contra por el delito de concusión.

Ayer, esa diligencia estaba programada para las 4:00 pm ante el juzgado 43 de garantías de Bogotá, pero, tres minutos antes, a las 3:57 minutos, la fiscal Monsalve envió un correo diciendo que se había enfermado.

Ampliar

En la primera citación, la fiscal Monsalve no respondió llamadas, apagó su celular, y tampoco contestó los correos que remitió el juzgado. En la segunda ocasión, envió un correo diciendo que no la notificaron a tiempo y que tenía muchas por hacer, por ello no asistió.

INDICIADA REBELDE

Los denunciantes en este caso, solicitaron a la Fiscalía que pida a los jueces, aplicar la figura de la contumacia, es decir, indicado rebelde que se niega a comparecer, porque ya es reiterativa la conducta evasiva de la fiscal Monsalve frente a la administración de justicia.

((Ver normatividad))

Ampliar

FISCAL SOSPECHOSA

La fiscal Angélica Monsalve, es investigada por el delito de concusión, porque presuntamente, a través de un tercero pidió $600 millones para direccionar el caso conocido como el carrusel de los vehículos blindados en la UNP.

La Fiscalía tiene elementos de prueba que indican, que un abogado que se llama Jimmy Forero no solo habría pedido la millonaria suma a nombre de la fiscal Monsalve, también habría advertido a los empresarios procesados en ese caso de los vehículos blindados, que les iban a imputar cargos. Además, habría exigido dinero a cambio de otorgar beneficios judiciales.