Dayro Moreno es ambicioso y va por récord de Víctor Hugo Aristizábal y Falcao

Dayro Moreno estuvo dialogando en El Vbar Caracol de Caracol Radio sobre su futuro en el fútbol colombiano, hasta cuándo seguirá jugando en el Once Caldas y cuál será su objetivo goleador para los semestres venideros.

El delantero de 38 años reveló que se propuso una meta y un objetivo claro: Alcanzar y superar la marca de Sergio Galván Rey: “Alcanzar ese récord que tiene Galván y pasarlo, de ahí en adelante llegar a hacer una gran cantidad de goles para dejar el registro en Colombia muy alto. El promedio es mío por años de 20 goles, por lo que pasaría en la barrera de los 250″.

Dayro (325) también se perfila para ser el goleador histórico colombiano en el fútbol mundial. Por delante todavía tiene a Radamel Falcao (344) y a Victor Hugo Aristizábal (348): “Tengo el objetivo de hacer historia a nivel mundial de jugador colombiano con más goles”.

El tolimense también afirmó que tiene una meta por semestre, la cual es anotar, como mínimo, 10 goles por certmen: “Esa es mi meta cada que empieza un torneo. Me propuse hacer, mínimo, 10 goles por semestre. Uno tiene que proponer algo para cumplir, así que yo me pongo esa meta de hacer 10 goles por semestre para seguir sumando hacia lo que quiero lograr, qué es ser el máximo goleador de Colombia”.

Los tres mejores goles de su carrera: “Tengo uno muy bonito que hice con el Once contra el Cúcuta, de 40 metros en el Palogrande. Es uno de los que me gustó muchísimo. Uno con nacional también, en el segundo partido, cuando llegue a nacional, lo hice de 30 o 40 metros. El tercero son los 215 restantes”

La posibilidad de llegar a Junior y Águilas: “La verdad, tengo pensado renovar con el equipo que amo, del que soy hincha, la verdad no he tenido conversaciones con Junior ni con Águilas. Estoy en conversaciones con el presidente y con la junta directiva de mi equipo y esperar a ver qué se puede llegar a una conclusión buena”.

El 9 de Colombia ante Brasil: “Los nueve que tiene en este momento esta selección son muy buenos. Sabemos la capacidad que tienen, la jerarquía y los goles que han marcado. Si usted me dice que diga un nombre, en estos momentos diría que Borré. En este momento es el que más posibilidades veo que esté en el 11 titular contra Brasil”.

Los cuadrangulares: “En la rueda de prensa en el partido contra Santa Fe lo respondí porque me hicieron la misma pregunta. Dije que estaba contento, respetando los equipos chicos de Colombia. Hace años no se veía un cuadrangular en Colombia entre los equipos más grandes. Obvio falta el Once Caldas. La competencia está muy brava. Va a ser un torneo bueno. Ojalá así sea, porque están los equipos más grandes de Colombia, algo que hace años no sé ve en el fútbol colombiano”.

¿Estuvo cerca del Tolima? “Soy tolimense, pero nunca tuve la oportunidad de tener diálogos con Camargo ni en ese entonces con el presidente. Nunca tuve la oportunidad, aparte yo me vine muy joven de mi pueblo. Las cosas siempre me salieron bien desde que llegué y por eso quiero mucho al equipo, lo amo, soy hincha y amo la ciudad que me ha dado todo”.

En qué equipo te gustaría terminar: “Me retiraría acá en el equipo que amo, en el Once Caldas. La verdad es el pensamiento que tengo ahora”.

Escuche la entrevista completa