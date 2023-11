Corte estudia si animales de compañía son seres sintientes

Este viernes 10 de noviembre la Corte Constitucional llevó acabo una sección técnica sobre las implicaciones jurídicas de los animales de compañía los cuales tiene una doble connotación al ser reconocidos por la legislación como seres sintientes y, al mismo tiempo, bienes respecto de los cuales se predican derechos reales.

Entre los paneles que manejaron, estaba las implicaciones jurídicas de otorgar reconocimiento a los animales de compañía como integrantes de una familia y las eventuales afectaciones al bienestar animal ocasionadas por la separación de los humanos con los cuales convive un canino doméstico y eventuales afectaciones a los seres humanos por la separación de éste, particularmente en el caso de los menores de edad.

Allí participaron varios académicos y políticos entre esos María Eugenia Gómez de la Universidad Externado, Luis Domingo Gómez de la Universidad Santo Tomar y Marcela Daza de la universidad Católica, quien señalaron entre otras cosas que.

“En nuestro pensar, es incompatible con la categoría de bien mueble visto desde el derecho de familia. Pues si se le reconoce como integrante esta, el ordenamiento no puede tratarlo como una cosa, objeto de negocio, cuantificable en dinero”, dijo María Eugenia.

“¿Hablar de familia multiespecie o interespecie implica reconocer a los animales un estatus jurídico diferente al de seres sintientes?. No, no es una construcción jurídica, definitivamente, es una evidencia neurocientífica”, dijo Luis Gómez.

“Yo puedo mover este micrófono de un lado a otro del escenario, pero yo no puedo hacer lo mismo con las mascotas. Entonces, no es lo mismo, la responsabilidad no es igual, por lo tanto, no pueden seguir en esa categorización de bien mueble”, señaló Marcela Daza.

En su mayoría, los exponentes estuvieron de acuerdo en que los animales son seres sintientes, con derechos y sin obligaciones que se deben cuidar y respetar.

Resaltaron que aunque el camino es largo, estos espacios son fundamental en el alto tribunal que después de escuchar a estos expertos tomará una decisión.