Sectores del Congreso celebran la liberación de Luis Manuel Díaz

AME5578. VALLEDUPAR (COLOMBIA), 09/11/2023.- Fotografía que muestra a Luis Manuel Díaz (c), padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool, dejado en libertad hoy después de doce días secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Valledupar (Colombia). El padre del jugador fue entregado a una comisión humanitaria de la Misión de la ONU en Colombia y de la iglesia católica en las estribaciones de la serranía de Perijá, cerca de la localidad de Barrancas, en el departamento caribeño de La Guajira, en donde fue secuestrado el pasado 28 de octubre, y fue trasladado en un helicóptero a Valledupar, capital del departamento del Cesar. EFE/Adamis Guerra / Adamis Guerra ( EFE )

Colombia

Desde el Congreso sectores políticos también celebraron la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. Esto luego de haber estado secuestrado durante 13 días a manos del ELN. El senador Ariel Ávila, aseguró que aunque esta es una muy buena noticia, también es un hecho pone en riesgo la paz total.

“Sin embargo este hecho, sumado al paro armado en el departamento del Chocó, a las acciones en Nariño del ELN, ponen en jaque la Paz Total y eso requiere medidas audaces y el ELN tiene que dar algo más, ojalá comiencen a pensar en declarar el fin del secuestro como una práctica dentro del conflicto armado ilegal y con eso, la paz total recobraría legitimidad que necesita!.

El senador Humberto de la Calle también insistió en que es necesario que entre el ELN y el Gobierno se genere una hoja de ruta para la liberación de los demás secuestrados e incluso, se deben perfeccionar las normas del cese al fuego.

“El ELN no debe declararse satisfecho con esa única decisión, hay 30 personas secuestradas según informes oficiales y es necesario que entre el ELN y el Gobierno se genere una hoja de renta para la liberación de todos. Luego dijéramos que la continuación de las conversaciones debería comenzar por ese punto y también me parece que hay que perfeccionar las normas sobre cese del fuego para incluir las hostilidades y no sólo el cese de fuego militar”.

A propósito, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, mencionó que aunque hay que celebrar la libertad de Mane Díaz, este hecho no significa que se le deba agradecer al ELN.

“Eso no significa que tengamos que agradecerle a los criminales que lo habían secuestrado, de hecho lo que se tiene que hacer ahora es exigirle a esa guerrilla que libere a todos los otros secuestrados y el Gobierno no puede seguir en una mesa de negociación donde no se le exija a ese grupo armado ilegal que renuncie una vez por todas a esa práctica”.

Así mismo, el representante de Cambio Radical, Julio Cesar Triana, señaló que el Gobierno debe pedir a los grupos eliminar el secuestro como mecanismo de financiaicón o tortura.

“Pero aprovechamos este momento de felicidad y de regocijo para pedirle a los grupos al margen de la ley que han expresado voluntad de paz, que el primer gesto que deben tener es liberar a todos los secuestrados, y debe, el Gobierno Nacional, pedirle a través de los negociadores a los distintos grupos que están sentados en la mesa del medio un diálogo eliminar el secuestro como un mecanismo de financiación o de tortura humana”.

De hecho para el representante del Pacto Histórico, Heraclito Landinez, el ELN se debe comprometer a continuar en la mesa de negociación sin cometer actos violentos en contra de la población.

“Lo más importante ahora es que el ELN entregue a todos los secuestrados, hasta el último secuestrado que tenga y que además el ELN se comprometa a continuar en la mesa de negociación sin cometer actos violentos en contra la población civil y que se comprometa con el país a construir un acuerdo de paz para todos los colombianos y dejar definitivamente las acciones violentas en contra los demás”.

Además el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, aseguró que el secuestro no puede ser un arma de guerra. y reiteró que es momento para corregir el rumbo y apoyar el esfuerzo del Gobierno en alcanzar la paz total.

“Esta es una gran noticia para el país. El secuestro no puede ser JAMÁS un arma de guerra. Siempre es lamentable que la búsqueda de paz se vea frustrada por actos como estos. Ahora es un momento para corregir el rumbo y apoyar el esfuerzo del Gobierno en alcanzar la paz total”.