Disidencias de las FARC exigieron al alcalde de Cartagena del Chairá $10.000 millones

En mayo, el alcalde de Cartagena de Chairá, Edibelto Molina, fue víctima de amenazas por parte del Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, situación que lo llevó a salir del municipio con su familia y gobernar desde otro punto del país.

Sin embargo, en los últimos días las disidencias de las FARC le exigieron $10.000 millones de pesos, según ellos, por los años de administración en la alcaldía.

“Tengo una citación que se vence el día de mañana para hacer entrega de este recurso a este grupo al margen de la ley, supuestamente por el tiempo de gobierno que he desarrollado en el municipio”, aseguró el mandatario local.

De acuerdo con sus declaraciones en 10:00 AM HOY por HOY de Caracol Radio, este hecho se presentó cuando asistió al municipio para cumplir con las elecciones regionales que se llevaron a cabo en el país. Al parecer, un hombre se acercó y le entregó un documento en el que se encontraba la boleta de extorsión de este grupo.

“Me lo entregaron personalmente porque yo me encontraba en el municipio, estaba recorriendo algunas zonas que estamos desarrollando y en esas se acercó un ciudadano y me entrega un sobre, él me dice que no tiene nada que ver y que debía entregarle eso al alcalde”, explicó.