“Catapum” un viaje musical a través del bullerengue

Cine documental

El próximo 9 de noviembre, tendrá su estreno en salas de cine alternativas en Colombia, el documental de Palu Abadía titulado “Catapum”, que transcurre entre Nueva York y Colombia, explorando temas relacionados con la música, las tradiciones, la identidad y la migración. Presenta a las maestras del bullerengue Ceferina Banquez y Pabla Flores, quienes abrieron las puertas de sus casas en los Montes de María para hablar sobre esta tradición del país y de Carolina Olivares quien es migrante en Estados Unidos y desde allí creó el movimiento Bulla para mantener viva la conexión con esta música.

“Catapum”, nace tras un acercamiento personal de la directora al bullerengue en un festival de música afrolatina en la ciudad de Nueva York, a lo cual Palu Abadía dice a Caracol Radio, “yo estaba desconectada de la música colombiana y cuando entré a un concierto de música afrolatina, lo primero que oí fue la voz de Carolina Olivares cantar un bullerengue sentado y a mi algo me movió, se me erizaron los pelos, no sé por qué pero empecé a llorar, yo veía la gente al lado mío y todos estaban llorando, entonces fue como un llamado muy raro, yo necesito explorar porque estoy sintiendo esto y fue un llamado a conectar con las raíces y ahí arrancó Catapum”.

Desde los Montes de María a Nueva York, “Catapum” narra la historia de tres cantadoras afrodescendientes de diferentes generaciones, que hallaron en el bullerengue una forma de resistencia, sanación y celebración de la vida. Desde su cotidianidad, sus canciones y su territorio, las protagonistas cuentan su historia, poniendo en escena temas como la tradición oral, la identidad, el sentido de comunidad y pertenencia aún en tierra extranjera.

Desde su lanzamiento en 2023 en el Festival de Cine Colombiano en Nueva York, la película ha cautivado audiencias a través de proyecciones en distintos festivales como Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos - FICDEH, Muestra Itinerante de Cine Africano - MUICA, Vancouver Latin American Film Festival, África Human Rights Film Festival, Colombia Migrant Film Festival, y Seattle Latino Film Fest, entre otros.

La película que se estrena el 9 de noviembre estará presente en 5 ciudades del país, Bogotá en la Cinemateca de Bogotá, Medellín en el Museo de Arte Moderno de Medellín - MAMM y el Teatro Comfama Otraparte, Cali en la Cinemateca del Museo La Tertulia, en Cartagena en la Cooperación Española y en Barranquilla en la Cinemateca del Caribe, distribuye en Colombia Briosa Films.