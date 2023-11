Sergio Romero lamentó la expulsión de Frank Fabra en la final de la Libertadores

Boca Juniors no pudo alcanzar la anhelada séptima en la final de la Copa Libertadores disputada este domingo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El lateral antioqueño Frank Fabra quedó en el ojo del huracán debido a una acción que le costó la cartulina roja, justo minutos más tarde que el rival se había quedado con 10 jugadores.

En una discusión entre jugadores de ambos equipos, Fabra le propinó una cachetada a Nino, capitán del Flu, quien había empujado previamente a Jorge Figal, defensor Xeneize. Wilmar Roldán se dirigió al VAR y solo debió revisar una vez el video, para de inmediato enseñarle la cartulina roja a su compatriota.

En el momento que se dio la expulsión del colombiano, el juego se encontraba 1-2 a favor de Fluminense, resultado que logró defender el equipo de Río de Janeiro en el segundo tiempo de la prórroga, teniendo incluso la ocasión más clara para haber ampliado su diferencia.

Al final del encuentro, Sergio Romero, la gran figura de Boca a lo largo de Copa Libertadores al ser determinante en las series desde el punto penalti ante Nacional de Montevideo, Racing de Avellaneda y Palmeiras, lamentó la expulsión de Fabra y habló de lo sucedido.

“No pudimos aprovechar ese hombre de más. Hubiese sido distinto si jugábamos esos 15 minutos con un hombre de más. Tal vez hasta lo ganábamos antes y no llegábamos a los penales. Pero bueno, es fútbol. A veces tenés reacciones que no querés tenerlas. A Frank hoy le tocó hacer eso y nos quedamos empardados y ellos se cerraron bien atrás y no nos dieron posibilidades”, comentó Romero en la zona mixta.

Entretanto, Jorge Almirón, técnico del equipo, también recalcó que la expulsión del colombiano cambió el desarrollo del encuentro. “Cuando quedamos con un hombre de más pensaba que lo podíamos empatar y si empatabas cambiaba el partido, pero la expulsión hace el partido parejo”, comentó.

Mientras que de lo sucedido, añadió: “Vemos que el jugador de ellos se cae y la toca con la mano. Estábamos esperando y cuando dicen que hay VAR pensé que iba a revisar esa jugada. Pero el cuarto árbitro me avisó que no que estaban revisando esa jugada y yo no entendía, de acá no se vio lo que pasó y nos sorprendió la expulsión, no te puedo decir mucho más que eso”.