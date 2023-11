Concejo de Cartagena cuestionó limpieza de canales realizada por Edurbe

Cartagena

Fue sustentado el proyecto de acuerdo del presupuesto para la vigencia del año 2024, por parte del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

El director del IPCC, Oscar Uriza Pérez, sustentó primeramente el presupuesto del 2023, donde manifestó que la dependencia distrital contó con $5.797.631.903 millones, de los cuales se ha ejecutado el 72,72%. En cuanto a la proyección del presupuesto del año 2024, el funcionario señaló que es de $19.643.749.016.

EDURBE

La concejal Gloria Estrada indagó sobre la limpieza de los canales por parte de Edurbe, sustentando que a los trabajadores no se les ha pagado sus honorarios y por ende no se realizaron, en su totalidad, las labores de mantenimiento a los diferentes canales y caños de la ciudad.

Sobre el mismo tema, la cabildante, Kattya Mendoza, adicionó que Edurbe debe presentar un informe técnico y financiero detallado.

PROTECCIÓN COSTERA

Las fuertes lluvias que han caido en la Ciudad han originado inundaciones en la gran mayoría de barrios y sectores de Cartagena.

Ante este hecho, el Concejo hace un llamado a la Administración Distrital para que socialicen los proyectos ejecutados, para mejorar esta problemática que ha afectado a muchas familias cartageneras.

El concejal, Rafael Meza, expresó su preocupación frente a la mala funcionalidad de la obra de Protección Costera. “No le hicieron seguimiento y es bueno que la Alcaldía rinda un informe, las calles de Bocagrande siguen llenas de agua, lo cual ocasiona caos vehicular y malestar en quienes viven y trabajan en este sector”, argumentó Meza Pérez.

Por su parte, el cabildante, David Múnera, manifestó que siendo este proyecto una de la obras más importantes de la Ciudad, no tenga los resultados esperados. “En este proyecto se han invertido más de 130 mil millones, no es posible que sigan las calles llenas de agua. Es necesario que la oficina de Atención de Riesgos Nacional y los funcionarios del Distrito den un reporte de esto”, dijo.

MOVILIDAD

El concejal, Lúder Ariza, pidió trabajar en la movilidad de la Ciudad. “Los semáforos de Cartagena y la movilidad están en sus peores condiciones. No existe una política de mantenimiento de los semáforos”. Añadiendo que ,”la Administración no ha estado atenta a este problema. En Cartagena la mayoría de los semáforos no funcionan y no ha pasado a mayores porque muchos ciudadanos tenemos responsabilidad vial”.

Una vez culminado el orden del día, la mesa directiva convocó a sesión el Martes 7 de Noviembre a las 9:00 am.