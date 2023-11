En Girón denuncian fallas en el muro de contención construido cerca al río de Oro

Bucaramanga

Alejandro Guerrero, habitante del barrio Convivir en Girón, sitio que esta semana fue protagonista por la caída de una volqueta al río de Oro, manifestó su preocupación respecto al muro de contención que hay en la zona.

El cual fue construído para evitar inundaciones cuando aumenta el nivel del río, pues indica que quedó mal construido y esto les ha generado más problemas en lugar de soluciones.

“Los consorcios que están haciendo el muro en el barrio, resulta que hicieron una canaleta para recoger las aguas lluvias que van bajando de Chimitá al río de Oro frente a la iglesia en Convivir, pero la hicieron mal porque no quedó construída con el fin de que canalizara el agua. En lugar de desaguar lo que cae de los talleres, no quedó bien y se devuelve al barrio inundando no solo las viviendas también la entrada al barrio”, denunció Guerrero.

Esta problemática se viene presentando desde hace meses y a la hora el consorcio que fue contratado por la alcaldía de Girón no les ha dado una solución para evitar que se les siga inundando en el barrio.

Tragedia que puede empeorar en caso de que el afluente registre un aumento del nivel agua bastante alto, por causa de las lluvias que se han evidenciado en los últimos días.