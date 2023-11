Diálogos no deberían avanzar si no hay garantías con el ELN, piden congresistas del Caribe

Congreso de la República: Foto: Daniel Garzón Herazo / NurPhoto via Getty Images / Daniel Garzon Herazo

La bancada Caribe del Congreso pide al ELN la liberación de Luis Manuel Díaz y le hacen un llamado al Gobierno para que no continúen los diálogos si no hay garantías.

Desde la región se han pronunciado senadores como Efraín Cepeda, quien no solo rechazó esta situación que hoy vive la familia del jugador Luis Díaz, sino la de todos lo que hoy tienen a personas secuestradas. Por eso pidió al Gobierno nacional determinación para actuar frente a estos hechos.

“Se confirma que el ELN no tiene voluntad de paz y es evidente que no podemos avanzar en acuerdos si no se garantiza la seguridad de los colombianos”, dijo el senador.

Por su parte el senador Carlos Meisel, dijo que es muy grave la realidad que afronta el país por el flagelo del secuestro.

“Devolviéndonos hace 30 años a los problemas que teníamos en esa época y el Gobierno cree que con su retórica y con discursos, va a convencer a los bandidos que dejen de delinquir y eso no funciona así”, precisó.

Los senadores aseguran que no ven que exista una voluntad de paz por parte del ELN, lo que pone en riesgo el proceso de negociación.

LEA TAMBIÉN: Frente de Guerra Norte del ELN que tendría a Luis Díaz tiene base en Venezuela: Analista