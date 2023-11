Iván René Valenciano: “El espejo que yo vi en mi casa fue a mi papá tomando trago”

Iván René Valenciano estuvo hablando en los micrófonos del El Vbar Caracol, donde confesó tras su tiempo arrestado en Estados Unidos que, no solo no debería ser un ejemplo para los jóvenes, sino que los padres deberían escoger y educar a sus hijos de quién sí debería ser un ejemplo y quién no.

“Cuando hablamos de que uno tiene que ser el espejo de otro, entramos en un error bastante grave. El espejo que yo vi en mi casa fue a mi papá tomando trago, jugaba fútbol, la pasaba bien. Eso fue lo que vi en mi casa. Mi papá me abrazaba y era mi ejemplo”, aseguró Iván René Valenciano.

“Si yo soy el ejemplo del hijo tuyo y me ven tomando trago y que me accidento, y quiere ser como yo, me parece que estamos errados en la formación y educación de un hijo, de cualquier ser humano. Los ejemplos comienzan en la casa, y en la casa comienza la formación y la educación”, añadió el bombardero.

Valenciano también afirmó que, cuando se tiene un mal ejemplo en casa, añadido a una familia disfuncional, terminas escogiendo, en repetidas ocasiones, mal: “Cuando vas a un colegio, te enseñan a multiplicar, español, inglés, matemáticas y te enseñan miles de cosas. Cuando vas a tu casa y te encuentras una familia disfuncional, con miles de cosas, es lo primero que ves y terminas escogiendo, muchas veces, el camino equivocado”.

Iván René Valenciano estuvo cerca de 20 horas retenido en Estados Unidos por haber chocado su auto y habérsele encontrado alcohol en la prueba realizada. El exjugador explicó que había consumido trago en una reunión familiar la noche anterior, por lo que al día siguiente aún se le encontraron rastros de licor.