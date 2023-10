La última canción de los Beatles, “Now and Then,” se estrena el jueves 2 de noviembre

Tal y como se anunció el pasado jueves 26 de octubre, la última canción de los Beatles, “Now And Then”, saldrá a la venta este jueves 2 de noviembre.

Hoy, Apple Corps Ltd./Capitol/UMe se complacen en compartir los detalles y planes de estreno del nuevo y evocador vídeo musical de la canción, que Peter Jackson ha dirigido en su primera incursión en la producción de vídeos musicales.

El vídeo musical “Now And Then” se estrenará en todo el mundo este viernes 3 de noviembre a las 2pm GMT / 10am EDT / 7am PDT en el canal de YouTube de The Beatles. El vídeo, conmovedor y lleno de humor, invita a los espectadores a celebrar el amor eterno y duradero de los Beatles con John, Paul, George y Ringo mientras crean la última canción de The Beatles.

Hablando de la dirección del vídeo musical, Peter Jackson dice:

“Cuando Apple me pidió que hiciera el vídeo musical, me mostré muy reacio. Pensé que los meses siguientes serían mucho más divertidos si esa complicada tarea fuera problema de otro, y yo pudiera ser como cualquier otro fan de los Beatles, disfrutando de la expectación de la víspera de Navidad a medida que se acercaba el lanzamiento de una nueva canción y vídeo musical de los Beatles -en 1995, me encantaba la emoción infantil que sentía a medida que se acercaba el lanzamiento de ‘Free As A Bird’.

Podía volver a vivir esa experiencia: sólo tenía que decir no a los Beatles.

Para ser sincero, el sólo pensar en la responsabilidad de tener que hacer un vídeo musical digno de la última canción que los Beatles publicarán en su vida me producía un cúmulo de ansiedades casi demasiado abrumador como para lidiar con ellas. Mi amor de toda la vida por The Beatles chocó contra un muro de puro terror ante la idea de defraudar a todo el mundo. Esto me generó una gran inseguridad, porque nunca había hecho un vídeo musical y no era capaz de imaginar cómo podría siquiera empezar a crear uno para un grupo que se disolvió hace más de 50 años, que nunca había interpretado la canción y que ya no contaba con la mitad de sus miembros.

Hubiera sido mucho más fácil escaparse de esto.

Necesitaba un poco de tiempo para encontrar una buena razón para rechazar a los Beatles, así que nunca acepté hacer el vídeo musical de ‘Now And Then’ (de hecho, todavía no lo he hecho).

Le dije a Apple que me preocupaba la falta de material adecuado. Tendríamos que utilizar muchas películas raras e inéditas, pero hay muy pocas... No parecía existir nada en absoluto que mostrara a Paul, George y Ringo trabajando en ‘Now And Then’ en 1995... No hay muchas imágenes de John a mediados de los setenta, cuando escribió la maqueta... Me quejaba de la falta de imágenes inéditas de los Beatles de los años sesenta... Y ni siquiera rodaron ninguna imagen de Paul y Ringo trabajando en la canción el año pasado.

Un vídeo musical de los Beatles debe tener como núcleo grandes imágenes de los Beatles. De ninguna manera se deben utilizar actores o Beatles en CGI. Cada plano de los Beatles debía ser auténtico. A estas alturas ya no tenía ni idea de cómo alguien podía hacer un vídeo musical de ‘Now And Then’ si no tenía material decente con el que trabajar, y esto distaba mucho de ser una excusa poco convincente. Mi miedo y mi inseguridad tenían ahora razones sólidas para imponerse y permitirme decir que no sin parecer demasiado gallina.

Sabía que los Beatles no aceptan un no por respuesta si tienen algo en mente, pero ni siquiera esperaron a que yo dijera que no. Me dejé llevar por ellos y rápidamente respondieron a mis inquietudes. Paul y Ringo grabaron imágenes suyas actuando y me las enviaron. Apple desenterró más de 14 horas de películas olvidadas durante mucho tiempo y rodadas durante las sesiones de grabación de 1995, incluidas varias horas de Paul, George y Ringo trabajando en ‘Now And Then’, y me las dio. Sean y Olivia encontraron unas magníficas imágenes caseras nunca vistas y me las enviaron. Para terminar, Pete Best tuvo la amabilidad de enviarme unos segundos preciosos de la actuación de los Beatles con sus trajes de cuero, la primera película conocida de los Beatles y que nunca se había visto.

Al ver estas imágenes, la situación cambió por completo: pude ver cómo se podía hacer un vídeo musical. En realidad, me resultaba mucho más fácil si pensaba en ello como hacer un cortometraje, así que eso es lo que hice... Mi falta de confianza con los vídeos musicales ya no importaba si no estaba haciendo uno.

Aun así, seguía sin tener una visión sólida de lo que debía ser este cortometraje, así que recurrí a la canción en busca de orientación.

Después de haber separado la voz de John en la cinta de demostración hace más de un año, Giles había producido una primera mezcla de ‘Now And Then’. Me la había enviado en 2022. Me encantó. Desde entonces debo haber escuchado ‘Now And Then’ más de 50 veces, por puro placer.

Ahora empecé a escucharla atentamente por diferentes motivos. Esperaba que de la música surgieran ideas o inspiración para el cortometraje. Y así fue. A medida que la escuchaba, sentía que la canción creaba ideas e imágenes que empezaban a formarse en mi cabeza, sin ningún esfuerzo consciente por mi parte.

Me asocié con Jabez Olssen, mi editor de ‘Get Back’, para tratar de encontrar formas de utilizar el nuevo metraje de la película para apoyar estas ideas difusas. Fue un proceso muy orgánico, y poco a poco empezamos a construir pequeños fragmentos, deslizando imágenes y música de diferentes maneras hasta que las cosas empezaron a encajar.

Queríamos que el cortometraje provocara alguna lágrima, pero generar emoción utilizando sólo imágenes de archivo es algo complicado. Afortunadamente, la simple fuerza de esta hermosa canción hizo gran parte del trabajo por nosotros, y terminamos los primeros 30 o 40 segundos de la película bastante rápido.

Una vez hecho esto, pasamos directamente al final e intentamos crear algo que pudiera resumir adecuadamente el enorme legado de los Beatles en los últimos segundos de su última grabación. Resultó imposible. Su contribución al mundo es demasiado inmensa, y su maravilloso don musical ha pasado a formar parte de nuestro ADN y ahora desafía cualquier descripción.

Me di cuenta de que necesitábamos la imaginación de cada espectador para hacer lo que nosotros no podíamos, y hacer que cada espectador creara su propio momento personal de despedida de los Beatles, pero teníamos que guiar a todo el mundo suavemente hacia ese lugar. Tenía algunas ideas vagas, pero no sabía muy bien cómo conseguirlo.

Afortunadamente, Dhani Harrison estaba de visita en Nueva Zelanda. Le hablé del final y le describí una vaga idea con la que había estado jugando. Inmediatamente se le llenaron los ojos de lágrimas.

Jabez y yo empezamos a pensar en la parte central. Ahora podíamos ver el principio y el final, y enseguida nos dimos cuenta de que nuestro plan inicial de mantener una fuerza emocional similar a lo largo de la parte central sería totalmente erróneo. Los Beatles no eran así. En el fondo eran irreverentes y divertidos, y la parte central debía captar ese espíritu. Teníamos que reírnos de los Beatles y reírnos con ellos. Siempre se reían de sí mismos, y cuanto más en serio se lo tomaban los demás, más payasadas hacían.

Por suerte, encontramos una colección de tomas inéditas en la cámara acorazada, en las que los Beatles se muestran relajados, divertidos y bastante sinceros. Éstas se convirtieron en la columna vertebral de nuestra sección central, y entrelazamos el humor con algunas secuencias rodadas en 2023. El resultado es bastante alocado y aporta al vídeo el equilibrio necesario entre lo triste y lo divertido.

Por fin se terminó después de que WētāFX completara unas cuantas complejas tomas de efectos visuales.

Para ser sinceros, aunque esperamos haber dado a The Beatles una despedida final adecuada, eso es algo que tendran que decidir ustedes mismos cuando finalmente se publique, dentro de sólo unos días.

Después de haber llegado hasta el final, estoy muy contento de no tener que esperar al lanzamiento del vídeo musical ‘Now And Then’ de otra persona. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho y lo guardaré con cariño durante muchos años. Muchas gracias a Apple Corps y a los Fabs por darme todo el apoyo que necesitaba y por no dejarme escapar”.

El estreno mundial del vídeo musical seguirá al lanzamiento mundial del single de doble cara de The Beatles “Now And Then”/”Love Me Do” este jueves 2 de noviembre a las 2pm GMT / 10am EDT / 7am PDT. “Now And Then” fue escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y finalmente terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después. El single de doble cara empareja la última canción de los Beatles con la primera: el single de debut de la banda en 1962 en el Reino Unido, “Love Me Do”, una contrapartida realmente apropiada para cerrar el círculo de “Now And Then”. Ambas canciones están mezcladas en estéreo y Dolby Atmos®, y el lanzamiento cuenta con arte de portada original del renombrado artista Ed Ruscha.

‘Now And Then - The Last Beatles Song’, que se estrena este miércoles 1 de noviembre, es un cortometraje de 12 minutos que cuenta la historia de cómo se terminó finalmente “Now And Then”, casi cinco décadas después de que se escribiera originalmente. Este conmovedor cortometraje, dirigido por Oliver Murray, cuenta la historia detrás de la última canción de los Beatles, con imágenes exclusivas y comentarios de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson. El cortometraje se estrenará en línea para su visionado global en el canal de YouTube de The Beatles (7:30pm GMT / 3:30pm EDT / 12:30pm PDT).