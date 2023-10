Horarios de votación este 29 de octubre en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y más

Colombia vive una nueva jornada de elecciones regionales en la que se elegirá a los próximos gobernantes, alcaldes, concejales, diputados y ediles para el periodo 2024-2027.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que, para este domingo, están habilitados 38′965.515 ciudadanos que podrán acercarse a los distintos puestos de votación dispuestos en todo el territorio nacional. Debido a la cantidad de personas, la entidad recomienda planificar su salida.

¿A qué hora puede salir a votar?

La jornada electoral iniciará a las 8:00 A.M. en todas las mesas de votación del país. Desde esta hora hasta las 4:00 P.M., los colombianos podrán acercarse a su puesto y ejercer su derecho al voto.

Se recomienda no esperar hasta el final de la jornada para acercarse a las urnas, programe su día y, si es posible, intente salir temprano a votar. Recuerde que, solo los ciudadanos que a las 4:00 p.m. hayan entregado su cédula al jurado, podrá votar.

Esto quiere decir que, las personas que se encuentran en la fila a las 4:00 p.m y todavía no hayan entregado el documento, no se les permitirá votar por el cierre de las mesas de votación.

Si es jurado de votación, no olvide que deberá llegar más temprano, exactamente a las 7:00 A.M. Debido a que los jurados de votación no pueden ausentarse de su mesa encargada, como lo recalca la Registraduría en su sitio web, deberán ejercer su voto en su misma mesa.

¿Cómo ubicar mi puesto de votación?

A través de la página de la Registraduría podrá consultar la ubicación y el mejor camino para llegar. Para hacerlo deberá:

Ingresar a la página de la Registraduría en este link. Seleccionar la opción de ‘Lugar de votación’ Deberá digitar el número de su cédula Hacer la verificación Captcha y luego darle aceptar. Una vez completado el proceso, le deberá salir el nombre del puesto, la dirección, la zona y la mesa de votación. Recuerde que será importante recordar esta información a la hora de votar. Después, puede colocar esta dirección en Google Maps y darle en ‘Cómo llegar’ para que le salga la ubicación y el mejor camino para llegar.

Las autoridades suelen recomendar que, para esta fecha, los ciudadanos eviten sacar el carro. Si es posible, diríjase a su mesa de votación caminando.

¿A qué hora se conocerán los resultados?

Según explica la Registraduría Nacional, el preconteo comenzará cuando se cierren las mesas de votación. Es decir, a las 4:00 p.m. comienza el escrutinio y va hasta máximo las 12:00 a.m. A pesar de que se espera que los votos sean terminados de contar tres días después de las votaciones, el registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que, a las 9:00 p.m del 29 de octubre, se conocerán los nombres de las personas elegidas para gobernadores y alcaldes.