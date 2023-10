Estas son las razas de gatos que más recomiendan para vivir en apartamentos

Cada vez más personas se interesan por tener de mascota a un gato. Estos animales son reconocidos por su independencia y tranquilidad, además que logran usualmente acomodarse a cualquier tipo de espacio, siempre y cuando, este no cambie de manera constante.

Sin embargo, un error común es creer que todos los gatos tienen la misma personalidad y necesidades. Cada raza de felino tiene unas características que deben ser tenidas en cuenta a la hora de llevarlo a cierto tipo de viviendas.

Por ejemplo, los gatos de razas como los abisinios o balineses son usualmente hiperactivos, por lo que necesitan de espacio para correr y gastar su energía. Si no lo tienen, puede convertirse en un riesgo para el animal, debido a que tendería a acumular estrés por no poder dar rienda suelta a sus instintos.

Para evitar estas situaciones y encontrar el mejor gato, según su vivienda, le contamos cuáles son las mejores razas de gatos para vivir en un apartamento.

Razas de felinos ideales para vivir en apartamento

Las mejores razas de gatos que se acomodan a espacios más reducidos son las que suelen ser más tranquilas y dóciles. Además, hay que tener en cuenta el tamaño, qué tanto puede llegar a crecer con el tiempo y el nivel de actividad que necesitan para estar saludables.

El portal español de mascotas Experto Animal identificó cuáles son las 7 mejores razas de gatos para vivir en apartamentos y estos fueron los elegidos:

1. Persa

Peso promedio: 7 a 12 libras

Altura promedio: 10 a 15 pulgadas

Son conocidos como los muebles con pelo y se encuentran entre las razas de gatos más dóciles. No suelen saltar mucho, ni arañar, ni trepar, pues suelen pasarse un gran tiempo del día durmiendo, haciéndolos ideales para el apartamento. A pesar de ello, son animales inteligentes que también necesitan tiempo para jugar y desestresarse, por lo que tampoco se pueden dejar abandonados.

2. Pelo corto exótico o Gato exótico

Peso promedio: 10 a 12 libras

Altura promedio: 10 a 12 pulgadas

Si le gustaría tener un animal como el persa, sin tener que lidiar con la cantidad de melena, puede intentar adoptar un gato exótico. Estos felinos comparten todas las características de los persas, solo que su pelo es corto, lo que lo hace más atractivo.

3. Azul ruso

Peso promedio: 8 a 12 libras

Altura promedio: 8 a 10 pulgadas

Esta raza de gato se caracteriza por ser tranquila y cariñosa, sin ser extremadamente pegajosa. Así como pueden encontrarlos persiguiendo al dueño por todas partes o esperándolo en la puerta, también suelen tener su espacio de soledad, en un rincón tranquilo o jugando con sus juguetes.

A pesar de que suelen tener un comportamiento moderado, también suelen ser muy trepadores, por lo que es ideal conseguir un rascador alto en el que puedan saltar en sus momentos de más energía.

4. Ragdoll

Peso promedio: 9 a 17 libras

Altura promedio: 9 a 11 pulgadas

Suele ser catalogado como los ‘gatos falderos’, por ser tan tranquilos y amables. Usualmente, se acomodan muy fácilmente en espacios pequeños, por lo que son ideales para los apartamentos.

5. Maine Coon

Peso promedio: 8 a 18 libras

Altura promedio: 10 a 16 pulgadas

Aunque pueden llegar a ser algo grandes, esto no significa que corran algún riesgo por acomodarlos en un apartamento. Estos gatos en realidad son gigantes muy amables que suelen llevarse muy bien con los niños y demás mascotas. Solo necesitarán una cantidad de juguetes y una buena compañía.

6. Javanés

Peso promedio: 8 a 12 libras.

Altura promedio: 11 a 15 pulgadas

Son los gatos ideales para las personas que quieren tener un felino por primera vez o para personas mayores que buscan algo de compañía. Aunque les gusta jugar, sabe llevar muy bien la soledad, sin embargo, no hay que dejarlos mucho tiempo abandonados, pues pueden sufrir depresión.

7.Cornish Rex

Peso promedio: 4 a 8 libras

Altura promedio: 12 a 14 pulgadas

Su pelaje alocado lo hace un gato bastante particular. No obstante, son animales tranquilos, cariñosos y juguetones. Eso sí, no suelen toleran muy bien la soledad, pues amán tener atención y ser consentidos por sus dueños.