En noviembre se conocerán resultados sobre las causas del colapso del puente El Alambrado

Armenia

En el marco de la audiencia de cierre de la intervención del control fiscal participativo de la construcción del puente, el gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega indicó que cualquier pronunciamiento sobre las causas antes del informe final sería irresponsable, sin embargo, fue claro que el puente no se podía caer por sí solo puesto que contaba con el respectivo mantenimiento. Dijo que los resultados se conocerían en el mes de noviembre puesto que autopistas ya cuenta con informe de dos de las tres firmas contratadas.

Reconoció las demoras en el proceso por los ensayos de laboratorio en Estados Unidos y Europa de cada uno de los elementos e incluso computadores de los vehículos que circulaban por la estructura.

El gerente también desmintió las versiones que circulan en redes sociales sobre la inestabilidad y deterioro del puente apuntando a que es una estructura que cuenta con todas las garantías técnicas. Incluso lo calificó como absurdo puesto que considera no tiene ningún sustento para generar la desinformación siendo un acto de mala fe de un proceso que ha sido totalmente exitoso por su ágil intervención. Aclaró que el puente es completamente nuevo por lo que no es cierto que es antiguo y el otro aspecto que descartó es que no es provisional puesto que es una solución definitiva de movilidad.

Por su parte Lyda Milena Esquivel, vicepresidenta ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura dijo que desde hace seis meses han desarrollado las mesas para realizar los seguimientos con el fin de poner en funcionamiento el puente.

Fue enfática en afirmar que están felices de poder cumplir con el cronograma con el fin de ofrecer una solución rápida a la dificultad de movilidad entre los departamentos del Quindío y Valle.

Desde los gremios insistieron en la importancia de una nueva reunión para establecer un mismo lenguaje ante las desinformaciones sobre la funcionalidad de la estructura.

