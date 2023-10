La feria más importante de emprendimientos de la Unicartagena se realizará este viernes

Cartagena

La sede de San Agustín de la Universidad de Cartagena ha sido el lugar escogido para llevar a cabo la segunda versión de la Vitrina Caribe, la feria de emprendimiento más importante de los udeceístas, con el apoyo del Centro de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Esenttia, Plastiton, Cámara de Comercio, Pulso Verde, Cámara de Comercio de Cartagena, Cardique, Ambientados BIC, Utb, Beyond the wall, Fundación Tu Cultura y Go Around.

A partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde de este viernes 27 de octubre, más de 70 emprendimientos de estudiantes, egresados, docentes, directivos y aliados ofrecerán sus productos o servicios a todos aquellos que se acerquen a las instalaciones de UniCartagena.

La Vitrina Caribe en su segunda edición impulsará a los Negocios Verdes y de Turismo Sostenible de la ciudad y el departamento que le apuestan a ideas amigables con el ambiente. Además de la feria de emprendimientos, también se realizarán talleres gratuitos y reflexiones sobre el panorama de los negocios sostenibles en Cartagena y el país.