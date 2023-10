Elecciones regionales 2023: conozca dónde puede votar este domingo 29 de octubre

El próximo domingo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales en donde se elegirán una gran cantidad de cargos públicos en todo el territorio del país. Entre las más importantes están las alcaldías de los municipios y ciudades más reconocidas de Colombia. Según la Registraduría se instalarán cerca de 12.817 puestos de votación, los cuales 5.605 son urbanos y 7.212 rurales.

Para que entienda un poco la cantidad de funcionarios que se elegirán ese día, serán 1.102 alcaldes, los cuales se pueden ir a segunda vuelta, eso sin contar los gobernadores de los 32 departamentos que tiene el país y además los concejales, ediles y asambleas departamentales que se establecerán ese domingo de elecciones.

Ante esto existen muchas dudas, como lo son los puestos de votación que cada persona que haya registrado su cédula en las fechas estipuladas por la Registraduría deberán consultar para no tener inconvenientes el día de las votaciones y así pueden ejercer su derecho de la manera más adecuada. A continuación le contamos cómo obtener esta información.

¿Cómo saber dónde puedo votar?

Como ya se mencionó, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso en su sitio web una plataforma por la cual puede consultar su lugar de votación únicamente con el número de su cédula. Para esto debe seguir los siguientes pasos:

Lo primero que debe hacer es ingresar a la siguiente página web https://www.registraduria.gov.co/

Una vez adentro debe dar clic en el apartado de “Servicios a la Ciudadanía”.

Ya en la ventana de Portafolio de servicios, baje hasta la sección “Electoral” y de clic en “Consulta de mi Lugar de Votación”.

Allí solo debe ingresar su número de identificación, validar el captcha y dar en continuar para que la página le dé la información exacta donde debe realizar el voto el próximo 29 de octubre.

¿Puedo votar si no he registrado mi cédula?

Para esto, lo primero que debe tener en cuenta es que si ya ha registrado su cédula para votar, no hay necesidad de volver a hacer esta operación a no ser que haya cambiado de residencia, de esta manera si es necesario para que el lugar quede más cerca a su vivienda y no tenga que trasladarse a un lugar lejano para votar.

Por otra parte, si nunca ha votado y no inscribió su cédula antes del 29 de agosto, no podrá ejercer su derecho al voto el próximo domingo 29 de octubre en las elecciones regionales de este 2023.