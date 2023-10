¿Cuál es el origen de la expresión “Dulce o truco” que dicen los niños en Halloween?

Halloween o también conocido como “noche de brujas” es una celebración popular en Estados Unidos pero con gran impacto en diferentes culturas alrededor del mundo. Así las cosas, la palabra mencionada es una versión abreviada de la frase All Hallows’ Eve o All Saints’ Evening, que traduce “La noche de todos los santos”.

Para los que no lo tenían presente, el 1 y 2 de noviembre, familias de países como México, Bolivia, Perú, Ecuador o Guatemala se unen para celebrar el Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos, siendo una festividad marcada por reuniones familiares y oraciones silenciosas para honrar a todos aquellos que ya no se encuentran en este plano.

¿De dónde salió el famoso “dulce o truco”?

Todo inició con una tradición celta que tenía como objetivo protegerse de los muertos y demonios. En la antigüedad se creía que a medida que el año terminaba, los muertos y los vivos regresarían a este plano, además que los demonios estarían libres. Entonces lo que se hacía era “ensuciar” las casas y se disfrazaban de demonios para evitar que no les hicieran nada.

Así las cosas, en caso que llegara uno de esta manera podría confundirlo y evitar que le hiciera daño. Más adelante, con la llegada del catolicismo, las tradiciones se mezclaron a la fuerza y el Halloween se convirtió en la víspera del Día de Muertos.

Ahora bien, lo cierto es que no hay información concreta, pero se cree que la expresión “dulce o truco” surgió en Canadá y luego se extendió a Estados Unidos desde 1930 en adelante. De acuerdo con una crónica publicada en el año 1917, en The Sault Daily Star, en Ontario, se narraba cómo un grupo de jóvenes disfrazado llegaba a las casas para pedir dulces y si no les daban, le jugaban algún tipo de broma… gritaban “treat or trick” o “dulce o truco” en español.

Poco a poco el truco o trato se extendió por todo Estados Unidos, frenado por el racionamiento de azúcar durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien en un principio el trato era recibir dulces, monedas, comida o algún tipo de beneficio, poco a poco se fue relacionando con dulces.

Ley seca por elecciones y relación con Halloween

Pasando a otros temas, las elecciones regionales en Colombia se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre de 8:00 a.m. a 4:00 p. m. en todo el territorio nacional. Así las cosas, para garantizar el desarrollo normal de la jornada, el Gobierno Nacional entregó una serie de restricciones para la ciudadanía.

Una de estas será la medida de ‘Ley Seca’ que regirá antes, durante y después de las votaciones. Así las cosas, de acuerdo a lo consignado en el artículo 16 del borrador del decreto del Ministerio del Interior, la medida aplicará desde el sábado 28 de octubre hasta el lunes 30 del mes en curso.

“Queda prohibido en todo el territorio nacional la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p.m. del día sábado 28 de octubre hasta las 6:00 a.m. del día lunes 30 de octubre de 2023″, dice el apartado.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, establecimientos de comercio, bares, discotecas y otros lugares en donde se expida licor, tendrán un claro impacto en su actividad. Por eso, muchos de estos lugares moverán las celebraciones para el día 27 de octubre o el fin de semana del 4 y 5 de noviembre.