¿Sinovac instalará planta de producción de vacunas en Colombia?

En las últimas horas la ministra de ciencias chilena, Asién Etcheverry, confirmó en entrevista con Cooperativa Radio de ese país que Sinovac desistió en la intención por desarrollar el proyecto de producción de vacunas en la región de Antofagasta. La negociación entre la compañía y el gobierno chileno había iniciado en 2021.

“Es una planta pensada para un cierto tipo de vacuna. No se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que había conversaciones con Colombia”, dijo Etcheverry al medio de comunicación chileno.

Caracol Radio consultó con fuentes de gobierno sobre los diálogos referenciados por la ministra Etcheverry y pudo establecer que en este momento diferentes ministerios, así como entidades públicas, están estudiando la propuesta de la farmacéutica Sinovac. Se estima que la inversión para construir la planta de producción ronda los 100 millones de dólares. Además, se conoce que el objetivo es iniciar la producción de biológicos para COVID-19, hepatitis, influenza y otras enfermedades.

Es preciso recordar que, el gobierno de Gustavo Petro ha manifestado en repetidas ocasiones la intención de reactivar la producción de vacunas en el país. Hace menos de un mes el Instituto Nacional de Salud había anunciado la puesta en marcha de acuerdos interinstitucionales para la construcción de una maquila en la que se pudieran producir biológicos.

“Debemos generar soberanía sanitaria, no depender de terceros o países que suministran los antígenos. Primero queremos lograr una maquila, para esto hemos iniciado una colaboración con la empresa Vecol (sector público)”, dijo Giovanny Rubiano, director del INS, el pasado 28 de septiembre. En ese momento no se tenía como primera opción generar alianzas con privados para la reactivación de la producción y el objetivo que se trazó era que las primeras acciones para la construcción de la infraestructura se diera en durante el 2024.

Por ahora, no se puede dar como un hecho que Sinovac realizará la construcción de este centro de producción en Colombia. Sin embargo, los análisis de la compañía china apuntan a que en el territorio nacional se tendrían mejores condiciones de mercado para desarrollar este proyecto.