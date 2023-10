Entra un segundo Convoy de 17 camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

Los bombardeos de artillería israelíes contra objetivos en la Franja de Gaza se realizan en un lugar no especificado junto a la frontera israelí con la Franja de Gaza. Colprensa Externos Foto de: Albert Sadikov - JINIPIX

Este domingo ha entrado en la Franja de Gaza un nuevo convoy con 17 camiones con ayuda humanitaria a través del paso de Rafá, según han informado medios egipcios.

La televisión Cairo News Channel ha dado cuenta de la entrada de los camiones en el que supone el segundo día consecutivo de entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras el bloqueo impuesto por Israel en represalia por los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre.

Los camiones transportan medicamentos, suministros sanitarios y alimentos, ha explicado el responsable para Sinaí Norte de la Media Luna Roja Egipcia, Jhaled Zayed, citado por el diario estatal de noticias ‘Al Ahram’.

En realidad los camiones no entran en la Franja de Gaza, sino que descargan sus mercancías entre la puerta egipcia y la palestina y después esos bienes son cargados de nuevo en camiones palestinos.

Fuentes sanitarias citadas por Al Yazira han destacado que en el cargamento hay importantes suministros médicos, como antiséptico, que escasea en los últimos días debido a su utilización en heridos.

El envío se realiza en coordinación entre la Media Luna Roja Egipcia y la Media Luna Roja Palestina. Sin embargo, organizaciones humanitarias han alertado de que la ayuda enviada el sábado apenas supone un 3 por ciento de las necesidades diarias de la población gazatí.

Ya bien entrada la tarde las autoridades israelíes han confirmado que han permitido la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto. “A petición de Estados Unidos y conforme a las instrucciones del sector político ha entrado hoy a través del paso de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, ayuda humanitaria de Naciones Unidas solo con agua, alimentos y material médico”, ha informado el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios.

“Todo el material ha sido comprobado por responsables de las fuerzas de seguridad israelíes antes de entrar en Gaza”, ha resaltado la fuente en un comunicado recogido por el diario ‘The Times of Israel’.

Fuentes militares israelíes han subrayado que no se permitirá la entrada de combustible y siempre que la ayuda no caiga en manos de Hamás. “Cualquier intento de suministro que no esté coordinado y aprobado por Israel será frustrado”, ha advertido.

En el lado egipcio del paso de Rafá hay 170 camiones esperando obtener luz verde para entrar en el enclave palestino con ayuda de organizaciones internacionales.

Solo Egipto ha destacado que ha preparado 3.000 toneladas de ayuda para su ingreso inmediato en la Franja de Gaza, según ha destacado el gobernador de Norte del Sinaí, Mohamed Shosha.